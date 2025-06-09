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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: Meteoroloji'den açıklama! Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur var! Türkiye sıcak ve güneşli - 9 Haziran Hava Durumu | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den açıklama! Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur var! Türkiye sıcak ve güneşli

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur beklenirken, diğer bölgeler az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2025 - 07:39 Güncelleme: 09.06.2025 - 07:39
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        Doğu Anadolu'nun doğusunda yağmur var! Türkiye sıcak ve güneşli
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin Doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan, Kars, Erzurum, Ağrı, Bitlis, Hakkari çevreleri ile Van ve Muş'un güney ve doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 28°

        Ankara

        Güneşli 33°

        İzmir

        Parçalı bulutlu 34°

        Antalya

        Güneşli 34°

        Trabzon

        Güneşli 24°

        Bursa

        Güneşli 28°

        Adana

        Güneşli 34°

        Diyarbakır

        Güneşli 38°

        Gaziantep

        Güneşli 36°

        Ağrı

        Kısmen Güneşli 24°

        Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

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        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BALIKESİR °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE °C, 36°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 38°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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        ANKARA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ESKİŞEHİR °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        KONYA °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        NEVŞEHİR °C, 31°C

        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 29°C

        Az bulutlu ve açık

        DÜZCE °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        SİNOP °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        ZONGULDAK °C, 24°C

        Az bulutlu ve açık

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 34°C

        Az bulutlu ve açık

        RİZE °C, 25°C

        Az bulutlu ve açık

        SAMSUN °C, 26°C

        Az bulutlu ve açık

        TRABZON °C, 23°C

        Az bulutlu ve açık

        DOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu parçalı bulutlu, öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van ve Muş'un güney ve doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ERZURUM 9°C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS 6°C, 23°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA 16°C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        VAN 11°C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR 18°C, 38°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP 20°C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN 22°C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA 25°C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

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