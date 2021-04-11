Yurtta meydana gelen son dakika son depremler listesi merak ediliyor. AFAD'dan alınan verilere göre en son Muğla ve Burdur'da deprem meydana geldi. Burdur'da Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre merkez üssü Burdur'un Düğer köyü olan deprem saat 10.53'te meydana geldi. Yerin 6.33 kilometre derinliğinde olan deprem, kent merkezi ve çevresinde de hafif şekilde hissedildi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı. İşte son depremler...

SON DEPREMLER