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        Haberler Bilgi Yaşam Son depremler sorgulama ekranı! 11 Mayıs AFAD ve Kandilli verilerine göre biraz önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler sorgulama ekranı! 11 Mayıs AFAD ve Kandilli verilerine göre az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Son depremler listesi 11 Mayıs Pazar günü yaşadıkları bölgede sarsıntı hissedenler tarafından araştırılıyor. İrili ufaklı tüm sarsıntılar 11 Mayıs 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine eklendi. Bugün saat 14.44'te Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem oldu. AFAD verilerine göre ise Muğla Datça'da saat 06.31'de 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte son depremler listesine göre en son meydana gelen depremler ve büyüklükleri

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 07:57 Güncelleme: 11.05.2025 - 00:12
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        Son depremler sorgulaması sürüyor. Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de, her gün farklı bölgelerde ve çeşitli derinliklerde sarsıntılar meydana geliyor. Birçok deprem, zaman zaman vatandaşlar tarafından hissedilmese de AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık duyuruluyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

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        BURSA'DA DEPREM!

        Bugün saat 14.44’te Bursa’nın Mudanya ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem oldu. Derinliği 5.2 olarak açıklandı.

        #Kandilli

        KIBRIS'TA DEPREM!

        Kıbrıs'ın başkenti Lefkoşa'da saat 7.55'te 3.5 büyüklüğünde deprem oldu

        KONYA’DA DEPREM

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Konya’nın Selçuklu ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

        Sarsıntı, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 04.22’de kaydedildi. Depremin yerin 7.01 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

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        MUĞLA DATÇA’DA DEPREM

        10 Mayıs AFAD verilerine göre Muğla Datça'da 3,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.31'de meydana gelen depremin derinliği 14,8 kilometre olarak ölçüldü.

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        TÜM DEPREMLER AFAD VE KANDİLLİ TARAFINDAN KAYDEDİLİYOR

        Türkiye'de yaşanan tüm depremler anbean AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından raporlanıyor.

        KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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