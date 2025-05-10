Son depremler sorgulaması sürüyor. Deprem kuşağında bulunan Türkiye'de, her gün farklı bölgelerde ve çeşitli derinliklerde sarsıntılar meydana geliyor. Birçok deprem, zaman zaman vatandaşlar tarafından hissedilmese de AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık duyuruluyor. Peki az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?