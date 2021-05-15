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3'ü çocuk 4 kişi ölmüştü! Dehşetten önce son görüntü!

Ankara'da piknik dönüşünde traktörün römorkunun devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Necmiye Tan (70) ile torunları İlknur Akyüz (16),Belina Tan (9) ve Dilay Koyuncu'nun da (1) aralarında bulunduğu kişilerin son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Belina Tan'ın (9),kazada yaralanan annesi Zeliha Tan'ın kucağında olduğu görüldü. Ölen Dilay Koyuncu'nun da dün doğum günü olduğu belirtildi

DEHŞETTEN HEMEN ÖNCE! Son dakika... 3'ü çocuk 4 kişi ölmüştü! Dehşetten önce son görüntü! - VİDEO HABER
3'ü çocuk 4 kişi ölmüştü! Dehşetten önce son görüntü!
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DHA

Ankara'nın Haymana ilçesinde, dün saat 19.30 sıralarında ilçeye 35 kilometre uzaklıktaki Mangal Dağı yakınlarında yürek yakan bir olay meydana geldi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma öncesi Ankara kent merkezinden Haymana ilçesine bağlı Bahçecik köyüne giden Tan ve Koyuncu aileleri, köydeki yakınlarıyla birlikte, Sakarya Meydan Muharebesi Mangaldağı Şehitliği'ni ziyaret edip, piknik yaptı.

RÖMORKTA 21 KİŞİ VARDI

DHA'da yer alan habere göre iki aile piknik dönüşü, Hamza Tan yönetimindeki traktör ile köye doğru yola çıktı. Ancak, 21 kişinin bulunduğu traktörün römorku, bilinmeyen nedenle devrildi. Kazada Necmiye Tan ile torunları İlknur Akyüz, Belina Tan ve Dilay Koyuncu hayatını kaybetti, sürücü Hamza Tan ve eşi Zeliha Tan ile birlikte, ölen 3 çocuğunun anne ve babalarının da aralarında bulunduğu toplam 18 kişi yaralandı.

13 KİŞİNİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Yaralılar ambulanslarla Haymana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan 18 kişiden 5'i taburcu edildi. 13 yaralı ise Ankara'daki hastanelere sevk edildi.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada, pikniğe gidenlerin son görüntüleri ortaya çıktı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntüde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu grubun arazide yan yana oturdukları görüldü. Hastanede tedavisi süren Zeliha Tan'ın, kucağında ölen kızı Belina ile ilgilendiği görüldü. Ayrıca, kazada yaralanan Mehmet-Hazel Koyuncu çiftinin ölen çocukları Dilay'ın ise dün doğum günü olduğu ortaya çıktı.

OTOPSİ İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemleri süren 4 kişinin cenazelerin ikindi namaz sonrası Bahçecik köyünde toprağa verilmesi bekleniyor. Kazada ölen İlknur'un annesi Ayşe ile babası Yücel Akyüz, Belina'nın annesi Zeliha ile babası Hamza Tan, Dilay'ın annesi Hazel ile babası Mehmet Koyuncu ile birlikte 9 kişinin daha tedavisi hastanede devam ediyor.

KÖYDE ÜZÜNTÜ HAKİM

3'ü çocuk 4 kişinin öldüğü kaza nedeniyle Bahçecik köyünde üzüntü hakim. Köylüler, Necmiye Tan ile 3 torunun hayatını kaybettiği kazanın üzüntüsünü yaşıyor. Necmiye Tan'ın yaşadığı evin önüne kurulan taziye çadırına gelenler, kazada ölenlerin yakınlarına taziyelerini iletti.

"OLAY YERİ SAVAŞ ALANI GİBİYDİ"

Sürücü Hamza Tan'ın kuzeni Tamer Tan, kazanın ardından olay yerine ilk gidenlerden biri olduğunu söyleyerek, "Römorkun üstünde ne kadar çoluk çocuk varsa aileleriyle beraber altında kalıyor. Topladık hepsini. Sanki bir bomba üstlerine düşmüş gibi dağılmışlardı. 15-20 tane 112 aracı geldi, bindirdik, götürdük hastaneye. Ardından durumları ağır olduğu için Ankara'ya götürüldü. Kuzenlerim vefat etti. Olay yeri çok kötüydü, savaş alanı gibiydi. Traktörün yarısı yoktu. Traktörü kullanan amcamın oğlu kuzenim kötüydü, şoktaydı" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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