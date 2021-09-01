Transferin son saniyelerinde İspanya La Liga'nın adeta kaderini değiştirecek transfer hamleleri gerçekleşti. Barcelona'nın uzun süredir hem maliyeti, hem de beklediği verimi alamaması nedeniyle göndermek istediği Antoine Griezmann'ın eski kulübü Atletico Madrid'e transferi son saniyede yetiştirildi. Öte yandan Barcelona da, Griezmann'dan doğan boşluğu Luuk De Jong'u Sevilla'dan alarak son forvet takviyesini yaptı.

Antoine Griezmann'ın 1+1 yıllığına kiralık olarak Atletico Madrid'e geri döndüğü resmiyet kazandı. Atletico Madrid daha sonra 40 milyon euro ödeyerek Fransız golcünün bonservisini alacak. Barcelona ise hücum hattına kattığı Luuk De Jong transferi için Sevilla'ya herhangi bir bedel ödemezken oyuncunun sezon sonunda satın alma opsiyonunun da sahibi olduğunu duyurdu.