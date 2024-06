'Son Of a Rich' filminin okuma provası yapıldı

'Son Of a Rich' filminin okuma provası yapıldı Kerem Bürsin, Melis Sezen, Erkan Kolçak Köstendil, Ahmet Mümtaz Taylan, Melisa Döngel, Cemal Hünal, Güven Kıraç, Ecem Özkaya, Evliya Aygan, Efekan Can, Eda Şölenci ve Sadi Celil Cengiz gibi oyuncuların yer aldığı 'Son Of a Rich' filminin okuma provası gerçekleşti

