        SON ÖNLÜĞÜN SAHİBİ OLDU! MasterChef kim kazandı? 29 Aralık Pazartesi MasterChef altın önlüğü kim aldı, kim elendi?

        MasterChef'te son önlük sahibini buldu! 29 Aralık Pazartesi MasterChef altın önlüğü kim kazandı?

        MasterChef All Star Altın Kupa'da son altın önlük sahibi buldu. 8 yarışmacının veda edeceği gecede en başarılı tabağın sahibi 8. altın önlüğün sahibi oldu. MasterChef'in yeni bölümünde yarışmacılar, Mehmet Şef'in tabağını yapacak. Günün sonunda en başarılı tabağın sahibi şefler tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından belli oldu. Peki, "29 Aralık Pazartesi MasterChef altın önlüğü kim kazandı, kim elendi?" İşte 29 Aralık MasterChef'te son altın önlüğün sahibi...

        Giriş: 29.12.2025 - 21:05 Güncelleme: 30.12.2025 - 00:14
        1

        MasterChef'te heyecan katlanarak sürüyor. Birbirinden zorlu tariflerin yapıldığı programda, yarışmacılar son altın önlüğü kazanmak için tezgah başına geçti. İki etaplı finalin ardından en başarılı tabağı yapan yarışmacı, MasterChef All Star Altın Kupa'da son altın önlüğün sahibi olacak. Kalan 8 yarışmacı ise MasterChef'te son yemeğini yaptı. Peki, "MasterChef kim kazandı? 29 Aralık Pazartesi MasterChef altın önlüğü kim aldı, kim elendi?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...

        2

        MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ KİM KAZANDI?

        MasterChef'te yarışmacılar 8. altın önlük için yarıştı. Günün sonunda en başarılı tabağı yapan yarışmacı son önlüğün sahibi oldu.

        3

        MASTERCHEF ALTIN ÖNLÜĞÜ HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

        MasterChef'te son altın önlüğün sahibi Kıvanç oldu.

        4

        MASTERCHEF KİM ELENDİ?

        MasterChef'te son altın önlük sahibini buldu. Bu sonuca göre MasterChef'in yeni bölümünde 8 yarışmacı MasterChef'e veda etti.

        Sezer

        Hakan

        Özkan

        Erim

        Tolga

        Beyza

        Alican

        Eren

        5

        MASTERCHEF MAVİ TAKIM

        Kıvanç (Takım Kaptanı)

        Hasan

        Eren

        Kerem

        Barbaros

        Özkan

        Alican

        Beyza

        6

        KIRMIZI TAKIM

        Çağatay (Takım Kaptanı)

        Sergen

        Ayaz

        Sezer

        Tolga

        Hakan

        Erim

        Dilara

