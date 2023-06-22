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Sonsuz İhtimallerin Sergisi: 'Time is a Child' Leros Adası'nda!

Galerist ve Perasma, 9 - 23 Temmuz tarihleri arasında Yunanistan'ın Leros Adası'nda gerçekleştirilecek olan 'Time is a Child' adlı karma sergiye ev sahipliği yapacak.

Sonsuz İhtimallerin Sergisi: 'Time is a Child' Leros Adası'nda!
HABERTURK.COM


Türkiye’de ilk kez Galerist ve Perasma sanat galerileri Yunan adalarının en gözdesi Leros’ta bir sergi açıyor. 9 - 23 Temmuz tarihleri arasında Leros Adası'nda gerçekleştirilecek olan 'Time is a Child' adlı karma sergi, Antik Yunan filozof Herakleitos'a atfedilen "Zaman, sahilde beş taş oynayan bir çocuktur" sözünden esinlenerek, zaman ve sonsuz olasılıklarla ilgili sanatçıların eserlerini bir araya getiriyor.

Sergi, John Keats'in ünlü şiiri 'Bir Yunan Vazosuna Övgü'deki gibi imgelerin zamansızlığına ve ona duyulan hayranlığa odaklanarak, öngörülemeyen bir yolculukta kendini konumlandırıyor ve bu sürekli akışın içinde bir anı yakalamaya çalışıyor.
Şiirin etkileyici dizeleri, vazoda resmedilen sahneler aracılığıyla deneyimlerin yaşanmadıkça sonsuz potansiyellerini koruduğunu düşündürür. Bu sonsuz yolculuğun geçici bir yolcusu olan insan, vazoda donmuş bir figürden başka bir şey değildir. Vazo, canlı ve cansız her varlığın direncine bir övgü niteliği taşır.

Sergide yer alacak sanatçılar: Alice Guittard, Ayça Telgeren, Burcu Yağcıoğlu, Elif Uras, Evgenia Vereli, Kostis Velonis, Lara Ögel, Malvina Panagiotidi, Maria Joannou, Martin Creed, Merve İşeri, Nazım Ünal Yılmaz, Nil Yalter, Nuri Kuzucan, Rashid al Khalifa, Savvas Laz, Serkan Özkaya, Silva Bingaz, Stefania Strouza, William Kentridge, Yeşim Akdeniz ve Yusuf Sevinçli...

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