Sonsuza kadar hatırlamaya değer olan muhteşem anlar
Hayattaki bazı anlar o kadar kıymetlidir ki üzerinden kaç sene geçerse geçsin; tüm detayları hatırlarız ve her duyguyu yeniden hissederiz. Ancak sadece bazılarımız onu ölümsüzleştirecek kadar şanslı olabilir.
"Oğlum ilk kez bir uğur böceği buldu!"
"Kızım dün ilk kez ayağa kalktı."
"Bu, büyükannem ve büyükbabamın kızımla ilk kez tanışması."
"Bebek ilk kez kedi yavrusu görüyor."
"Kızımın okuldaki ilk günü. Sonsuza kadar bu günü bekliyordu."
"Eşimi ilk kez geçen Cumartesi düğünümüzde gördükten sonra kendimi kaybettim."
"Bugün ilk defa kendi çıkardığım çocuk kitabımı sağ elimle tuttum."
"96 yaşındaki büyükannem ilk kez VR oynuyor."
"Kardeşini ilk kez kucağına alan kız kardeş."
"Oğlum ve kocam arka bahçemizde 'kamp yapıyor'. Luke ilk kez çadırda uyudu."
“İlk kez kar gördüm.”
"Annem bugün ilk kez hayalindeki kedi yavrusuyla tanışıyor!"
"Oğlum ilk kez karla temas ediyor."
"Arkadaşımın kızı ve onun Sevgililer günü hediyesi."
"Kızım dün ilk kez yağmurda oynadı."