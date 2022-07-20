LGS tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca lise adayı merakla LGS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı takvimi ile LGS tercihlerinin açıklanacağı kritik tarih belli oldu. Peki, "LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" ve "LGS lise tercihleri hangi tarihte belli olur?" İşte MEB sorgulama ekranı ile 2022 LGS tercihleri hakkında merak edilenler...