Sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin hayatını kaybetti

Mardin'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken cipin çarptığı sosyal medya fenomeni İsmail Öztekin (58), hayatını kaybetti. Öztekin, sosyal medyada ‘Dünya boştur lo’ videosuyla tanınıyordu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Artuklu ilçesine bağlı kırsal Ortaköy Mahallesi’nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, yolun karşına geçmeye çalışan İsmail Öztekin'e çarptı. Öztekin ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Öztekin, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cip sürücüsü gözaltına alınırken, Öztekin’in cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öztekin, sosyal medyada ‘Dünya boştur lo’ sözüyle gündeme gelmişti. Öztekin’in çekilen görüntüsünde, uzandığı sırada aniden kalkıp ‘Dünya boştur lo’ sözünü söylemesi, birçok şarkı ve videoya ilham kaynağı olmuştu.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.