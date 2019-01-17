5 bin kişi çetenin tuzağına düşmüş

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çoğu orta yaş üzerinde olan erkeklerin sosyal medya üzerinden tehdit edildiği şikayetleri üzerine harekete geçti.

'SEKSİ PROFİL' ÇETESİ



Yapılan teknik takip çalışmalarında 1'i kadın 4 kişilik çetenin sosyal medyada seksi kadın profiliyle hesap açtıkları, orta yaş üzeri erkeklere arkadaşlık isteğinde bulundukları, kabul eden erkeklerle cinsel içerikli görüşme ve görüntü paylaştıkları tespit edildi.

ŞANTAJLA VURGUN YAPMIŞLAR



Erkek sosyal medya kullanıcılarının çıplak görüntü ve cinsel içerikli yazışmalarını kayda alan çete üyelerinin daha sonra, “Seni eşine ihbar edeceğiz, ailene bildireceğiz” şeklinde tehditlerle para aldıkları belirlendi.

5 BİN KİŞİ ÇETENİN TUZAĞINA DÜŞMÜŞ



Yürütülen çalışmalarda, çete üyelerinin en az 5 bin kişiyle bu yöntemle görüşmeler yaptığı ve en az 500 bin liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Çete üyeleri A.D. adlı kadın ile U.K., H.K. ve K.T. gözaltına alındı. Siber polisi, çete üyelerinin geriye dönük hesaplarını incelemeye devam ederken, adliyeye sevk edilen 4 zanlı adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.