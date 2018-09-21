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"Ligin tek yabancı teknik direktörü Cocu! Hem kendisi yabancı, hem de lige yabancı.. Bize bu ligin dinamiklerini bilen, FB değerlerini benimsemiş Ersun Yanal lazım. Cocu ile devam edilen her dakika FB'ye ihanettir. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir!"