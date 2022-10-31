Sosyal medyada tepki çekmişti! Kursta dayağa soruşturma!

Şanlıurfa'da dün akşam saatlerinde Ulucanlar Mahallesi'ndeki Kuran kursunda öğrenciler, ismi öğrenilmeyen eğitmen tarafından tokat atılıp darp edildi.
BİR ÖĞRENCİ TELEFONUYLA OLAY ANINI ÇEKTİ
DHA'da yer alan habere göre bir öğrencinin cep telefonu kamerasıyla çektiği ve sosyal medyada paylaşılan olay anına ilişkin görüntüler tepki çekti.
ÖNCE HAKARET SONRA TOKAT
Görüntülerde temizlik yaptıkları görülen 5 çocuğun karşısına geçen eğitmenin önce hakaret edip, ardından tokat attığı görüldü.
GÖRÜNTÜ ÇEKENİN PEŞİNE DÜŞTÜ
Bu sırada görüntü çekildiğini fark eden eğitmenin 'Kimdir o' diyerek çekim yapanın peşine düşmesi de kayıtlarda yer aldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sosyal medyada paylaşılan ve tepki çeken görüntüler üzerine soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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