Sosyal medyadan Ryan Babel yorumları

Babel bu memlekete gelmiş en iyi,en karakterli 10 yabancı oyuncudan biri.

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Bir Beşiktaşlı olarak Ryan Babel’in Beşiktaş’ın en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Top ondayken hiç kuşkusuz içimiz hep rahat.