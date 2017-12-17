Sosyal medyadan Ryan Babel yorumları
Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u 5-1 yendiği maçta Ryan Babel şov yaptı.
Siyah-beyazlı takımın ilk 3 golünü atarak kilidi açan Hollandalı futbolcuya övgü yağdı.
Sosyal medyadan en çok konuşulan isimler arasına giren Babel hakkında yazılanlardan bazıları şöyle:
Ronaldo, Pepe'yi arayıp Beşiktaş'a gelirsem Ryan Babel'i kesebilirmiyim diye sormuş!
Ryan Babel sen nasıl bi kralsın.
Ne yapıyorsunuz "Ryan Babel" Bey.
Ryan Babel Bey diyeceksiniz.
Ryan Babel 250 milyon len.
Ryan Babel efsanesin.
Yaşı ilerledikçe daha da bir başka oynayan adam... Ryan Babel.
Eğri oturalım doğru konuşalım, Şenol Güneş çok iyi bir teknik direktör. Ölmüş Ryan Babel'i bile adam yaptı. Helal olsun vallahi.
Mesela bir adam düşünün adı Ryan Babel olsun.
Ryan Babel bir kez daha klas kalıcı dedi. Kaliteli topçu her zaman kalitedir.
Hayat kısa Ryan Babel uçuyor.
Ryan Babel'in taklalarını görmek için bir daha hat trick yapmasını mı bekleyeceğiz yani?
Ryan Babel'in gol sevincindeki hareketi attığı gollerden daha zor.
Biriniz Ryan Babel’e dur desin.
200. golü de atmaya çalışıyor.
Ryan Babel çıldırdı, şampiyonluk istiyor.
Ryan Babel yıllık 2,1 ml €.
Alvaro Negredo yıllık 4,35 ml €.
Başka diyecek bir şeyim yok.
Ryan Babel'in gücünü kim 100 yaptı!
Bu Ryan Babel bir harika dostum.
Babel elin değmişken 200. golü de at yiğidim.
Babel artık yarın "hat trick yaptım "videosunu Youtube kanalında paylaşır!
Bazı konularda keşke Babel kadar başarılı olabilseydim.
Ryan Babel, 'emekli, yürümeye geldi' diyenlere de selamlar. Şenol Güneş farkı.
Babel bu memlekete gelmiş en iyi,en karakterli 10 yabancı oyuncudan biri.
Bir Beşiktaşlı olarak Ryan Babel’in Beşiktaş’ın en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Top ondayken hiç kuşkusuz içimiz hep rahat.
Babel 150.000 bitcoin.