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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Sosyal medyadan Ryan Babel yorumları - Beşiktaş Haberleri

        Sosyal medyadan Ryan Babel yorumları

        Giriş: 17.12.2017 - 21:37 Güncelleme: 17.12.2017 - 21:37
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        Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u 5-1 yendiği maçta Ryan Babel şov yaptı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı
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        Siyah-beyazlı takımın ilk 3 golünü atarak kilidi açan Hollandalı futbolcuya övgü yağdı.

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        Sosyal medyadan en çok konuşulan isimler arasına giren Babel hakkında yazılanlardan bazıları şöyle:

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        Ronaldo, Pepe'yi arayıp Beşiktaş'a gelirsem Ryan Babel'i kesebilirmiyim diye sormuş!

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        Ryan Babel sen nasıl bi kralsın.

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        Ne yapıyorsunuz "Ryan Babel" Bey.

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        Ryan Babel Bey diyeceksiniz.

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        Ryan Babel 250 milyon len.

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        Ryan Babel efsanesin.

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        Yaşı ilerledikçe daha da bir başka oynayan adam... Ryan Babel.

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        Eğri oturalım doğru konuşalım, Şenol Güneş çok iyi bir teknik direktör. Ölmüş Ryan Babel'i bile adam yaptı. Helal olsun vallahi.

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        Mesela bir adam düşünün adı Ryan Babel olsun.

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        Ryan Babel bir kez daha klas kalıcı dedi. Kaliteli topçu her zaman kalitedir.

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        Hayat kısa Ryan Babel uçuyor.

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        Ryan Babel'in taklalarını görmek için bir daha hat trick yapmasını mı bekleyeceğiz yani?

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        Ryan Babel'in gol sevincindeki hareketi attığı gollerden daha zor.

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        Biriniz Ryan Babel’e dur desin.

        200. golü de atmaya çalışıyor.

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        Ryan Babel çıldırdı, şampiyonluk istiyor.

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        Ryan Babel yıllık 2,1 ml €.

        Alvaro Negredo yıllık 4,35 ml €.

        Başka diyecek bir şeyim yok.

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        Ryan Babel'in gücünü kim 100 yaptı!

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        Bu Ryan Babel bir harika dostum.

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        Babel elin değmişken 200. golü de at yiğidim.

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        Babel artık yarın "hat trick yaptım "videosunu Youtube kanalında paylaşır!

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        Bazı konularda keşke Babel kadar başarılı olabilseydim.

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        Ryan Babel, 'emekli, yürümeye geldi' diyenlere de selamlar. Şenol Güneş farkı.

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        Babel bu memlekete gelmiş en iyi,en karakterli 10 yabancı oyuncudan biri.

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        Bir Beşiktaşlı olarak Ryan Babel’in Beşiktaş’ın en iyi oyuncusu olduğunu düşünüyorum. Top ondayken hiç kuşkusuz içimiz hep rahat.

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        Babel 150.000 bitcoin.

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