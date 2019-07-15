Bir yakınını kaybetmiş kişiye sosyal medya üzerinden başsağlığında bulunmak sanıldığı kadar iyi bir şey değil. WebMD tarafından 1.084 ABD'li yetişkinle yapılan araştırmada, kaybı olan kederli kişilerin bu mesajları anlamsız, rahatsız edici veya üzücü bulduğu ortaya çıktı.

İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan habere göre; çoğu kişi, karşısındakinin daha iyi hissetmesi için yapılan şeylerin daha da kötü hissettirdiğini söyledi.

Yas tutan insanların çoğu, sosyal medya yayınlarını ya da kaybettikleri kişilerle ilgili mesajları anlamsız, sinir bozucu ve rahatsız edici buluyor. Bu gerçeği ortaya koyan araştırmaya göre; kayıp yaşayan kişiler üç ay sonra neşeli olma baskısı hissediyor ancak gerçekte kaybettiklerinin acısıyla başa çıkmak bir yıl kadar sürüyor.

"DAHA AZ AKTİF OLUN AMA DAHA ÇOK HAZIR OLUN"

1000'den fazla yetişkinin bulunduğu araştırma, son üç yılda kayıp yaşayanların üçte ikisinden fazlasının hala acı çektiğini tespit etti. Birçok kişinin de içinde bulunduğu durum yüzünden sağlığını ve kariyerini kaybettiği vurgulandı.

Psikoloji profesörü Dr. Seth J Gillihan, genelde insanların kayıp yaşayan kişilere taziyede bulunup, çok üzgün olduklarını söyledikten sonra ortadan kaybolduklarını belirterek, "Daha az aktif ama daha çok hazır olun. Bir şey hakkında konuşmak ya da acısı olan kişilerle televizyon izlemek ve iyi bir dinleyici olmak bile yeterli olabilir. Belki kaybettikleri kişi hakkında konuşmak istemeyebilirler. Bu yüzden yol gösterici olmak ya da bir şeyler konuşmak yerine sadece orada olun" açıklamasında bulundu.