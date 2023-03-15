Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

Şoygu, ABD’li mevkidaşı Austin ile "Amerikan İHA’sının Karadeniz’e düşmesini" görüştü

Rusya ve ABD Savunma Bakanları, Rusya'nın Karadeniz'de ABD insansız hava aracını düşürmesinin ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'nin isteğiyle yapılan görüşmede iki taraf görüş alış verişinde bulundu.

Şoygu, ABD’li mevkidaşı Austin ile
AA / HABERTURK.COM

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile ABD Savunma Bakanı Llyod Austin Karadeniz’de Amerikan MQ-9 tipi insansız hava aracının (İHA) düşmesini görüştü.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şoygu’nun Austin ile telefon görüşmesi ABD tarafının inisiyatifi ile gerçekleşti. Görüşmede, ABD’ye ait İHA’nın Karadeniz’de düşmesine ilişkin olayın neden ve sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin kısıtlamaları görmezden geldiğini söyledi Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov, dün Rus Su-27 jetleri tarafından ABD insansız hava aracının düşürülmesiyle ilgili olarak, "Biz bu bölgede uçuşlara sınırlamalar getirmiştik. ABD de bunu biliyordu" açıklamasını yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise olayı 'pervasızca' olarak niteledi.

Şoygu, ABD’nin, Rusya tarafından özel askeri operasyonun uygulanmasıyla bağlantılı olarak ilan ettiği uçuşların kısıtlandığı bölgede kurala uymaması ve Rusya’nın çıkarlarına karşı istihbarat eylemlerini güçlendirmesinin bu olaya neden olduğuna dikkat çekti.

ABD’nin stratejik İHA’sının Kırım açıklarında yaptığı uçuşun “kışkırtıcı özellik” taşıdığını vurgulayan Şoygu, bu durumun Karadeniz'de durumun tırmanması için önkoşullar oluşturduğunu dile getirdi.

Şoygu, “Rusya olayların bu şekilde gelişmesini istemiyor ancak tüm provokasyonlara orantılı olarak karşılık vermeye devam edecek. Aynı zamanda büyük nükleer devletler, herhangi bir kriz durumunu müzakere etmek için askeri iletişim kanallarını açık tutmak dahil, mümkün olduğunca sorumlu hareket etmelidirler.” ifadelerini kullandı.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı (EUCOM), iki Rus Su-27 uçağının, Karadeniz’de ABD’ye ait MQ-9 tipi İHA’yı taciz ettiğini, uçaklardan birinin çarptığı MQ-9’un uluslararası sulara düştüğünü duyurmuştu.

Rusya Savunma Bakanlığı ise ABD’ye ait MQ-9 İHA’nın Ukrayna’daki "özel askeri operasyon" nedeniyle uluslararası standartlara uygun olarak tüm hava sahası kullanıcılarına bildirilen geçici durum alanını ihlal ettiğini açıklamıştı.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD Savunma Bakanı, Türkiye'nin F-16 talebine yönelik soruya yorum yapmadı
DÜNYA ABD Savunma Bakanı'ndan F-16 sorusuna cevap
Pakistan'da mahkeme, İmran Han hakkındaki tutuklama kararını askıya almayı reddetti
DÜNYA Pakistan'da 'İmran Han' krizi sürüyor
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin kısıtlamaları görmezden geldiğini söyledi - Dünya haberleri
DÜNYA Rusya ve ABD'de 'Karadeniz gerilimi' açıklaması
Rusya lideri Putin, Suriye Devlet Başkanı Esad ile Moskova'da görüştü
DÜNYA Putin ve Esad'dan Moskova'da kritik görüşme
Estonyalı siyasetçi, saçlarıyla gündem oldu: Trump ve Johnson'ı unutturdu
DÜNYA Estonyalı siyasetçi, saçlarıyla gündem oldu
AB'den Türkiye dahil birçok ülkeden 18 yaşındaki gence ücretsiz tren bileti
DÜNYA AB'den Türkiye dahil birçok ülkeden gence ücretsiz ...
ChatGPT'nin en gelişmiş versiyonu GPT-4 çıktı! GPT-4 nedir ve nasıl kullanılır?
DÜNYA ChatGPT'nin üst modeli GPT-4 geldi!
Fransa'da tartışmalı emeklilik reformuna karşı kitlesel grevlerin 8. haftası: Paris'te çöp krizi büyüyor!
DÜNYA Grevlerin 8. haftası: Paris'te çöp krizi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya açıklaması
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Finlandiya açıklaması
ABD'de polis, 12 yaşındaki kayıp Türk çocuğu Mertcan'ı arıyor
DÜNYA ABD'de polis, 12 yaşındaki kayıp Mertcan'ı arıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.