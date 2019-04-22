Polisi alarma geçiren olay, saat 14.30 sıralarında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3550 Sokak'ta bulunan, Necmettin Çokdinç'e ait markette meydana geldi. 112 acil yardım hattını arayan Necmettin Çokdinç, pompalı tüfekli kar maskeli iki kişinin işyerinde bulunan 2 bin lirayı aldığı ihbarında bulundu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen ekipler, market sahibi Necmettin Çokdinç'in ifadesine başvurdu.

DHA'nın haberine göre yapılan ön görüşmede Çokdinç'in işyerinin soyulmadığı, borçlu olduğu kişinin gelip alacağını istediği, kasada bulunan 1250 lirayı aldığı için kızıp polise ihbarda bulunduğu ortaya çıktı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.