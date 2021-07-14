Kalın: FETÖ'cüler için güvenli yer yok 0:00 / 0:00

AA

Kalın, 15 Temmuz Derneğinin uhdesinde, Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nden gerçekleştirilen ve 15 Temmuz Derneği Danışma Kurulu Başkanı Ali Köse'nin sunduğu "Hafızanda Ne Var" programının konuğu oldu.

15 Temmuz'u unutmamak ve unutturmanın tarihi bir görev olduğunu belirten Kalın, "Hafızanız olmadan muhafazanız olmaz, neyi muhafaza edeceğinizi bilmezsiniz. Çünkü biz demokratikleşme sürecimizde pek çok darbe ve darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Her darbe Türkiye'yi geriye götürmüştür." dedi.

Dünya tarihinde darbelerin, tek bir milleti bile ileriye götürdüğüne dair örneğin olmadığının altını çizen Kalın, "Darbeciler bunu hep farklı anlatmaya çalışırlar, darbe zemini oluşturmak için kaos, kavga ve iç gerilimden bahsederler. 'Bakın darbe geldi çatışmalar sona erdi, nizam geldi düzen geldi.' derler ama bu bir kurgudur. Darbeleri öncesinde ve sonrasında meşrulaştırmak için birtakım mizansenlerdir, kurgulardır." ifadelerini kullandı.

Kalın, bunun tek istisnasının 15 Temmuz olduğunu, darbe girişimi öncesinde bir gerilemenin olmadığını dile getirdi.

Devletin içerisinden FETÖ'cülerin temizlenmesi sonrasında TSK, Emniyet, polis, jandarma, yargı ve bürokrasinin yepyeni bir ruhla ayağa kalktığını vurgulayan Kalın, "Gerçek misyonlarını benimsemiş şekilde milli davaya, yani milletin davasına daha bağlı şekilde çalışmaya başladılar." diye konuştu.

Türkiye'nin terörle mücadelesinin sabote edildiğine ve altının FETÖ'cüler tarafından oyulduğuna şahit olduğunu dile getiren Kalın, "Cumhurbaşkanının başkomutan sıfatıyla verdiği emirlerin 15 Temmuz'dan önce PKK terörü ile mücadele konusunda, DEAŞ'la Suriye'deki mücadele konusunda, neden yerine getirilmediğini ve bunları yapmamak suretiyle Türkiye'nin adeta DEAŞ'a destek veriyor gibi bir havanın nasıl yaratıldığını biz bizzat gördük." ifadelerini kullandı.

"SİVİL SİYASET DAHA FAZLA İTİBAR KAZANDI"

Kalın, 15 Temmuz'dan sonra sivil siyasetin daha fazla itibar kazandığına işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımız iktidara geldiği andan itibaren o gece söylediği 'Ben milletin üzerinde bir iradeyi asla tanımıyorum' ifadesini fiilen ve kavlen hep söyledi. Biz milletin üzerinde bir irade tanımıyoruz." diye konuştu.

Milletin 15 Temmuz'da sinmediğine dikkati çeken Kalın, geçen 5 yıla baktığında bilinç ve farkındalığın güçlendiğini vurguladı.

Kalın, FETÖ ile mücadelenin devam edeceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Burada bir geri adım atılması söz konusu değil. Yurt dışında FETÖ'cüler nerede olursa olsun dünyanın hiçbir yerinin onlar için güvenli bir yer olmadığını anladılar, anlamaya da devam edecekler. Onlar Erdoğan'sız bir Türkiye hesabı yaparak, hayali kurarak bunu bir şekilde atlatacaklarını sanıyorlar. Böyle bir şeyin olmayacağını da anlamaları gerekir. Bu milletin bu liderliğe Tayyip Erdoğan'a güveni tamdır, bunu her seçimde sandıkta tekrar gösterir."