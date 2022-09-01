20 bin öğretmen atamasında tercih işlemlerinin tamamlanmasıyla atama sonuçları için kritik saatlere girildi. 1 Eylül Perşembe yani bugün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile gerçekleştirilecek atamalar için gözler son dakika açıklamalarına çevrildi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte 2022 Sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları sorgulama...