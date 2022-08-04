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Tarih belli oldu! 2022 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu oldu. 18 ile 26 Temmuz günleri arasında başvuruları tamamlanan 20 bin öğretmen ataması takvimi ile sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri geçtiğimiz günlerde açıklandı. 1 Ağustos tarihinde başlayan sözlü sınavlar devam ederken sonuç tarihi MEB takvimi ile netlik kazandı. İşte detaylar...

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  • Tarih belli oldu! 2022 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    Henüz devam eden sözlü sınavların ardından sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklanacak. Adaylar tarafından yakından takip edilen sonuç tarihine ilişkin açıklama Milli Eğitim Bakanlığı'ndan geldi. Peki, e - devlet üzerinden öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların yanıtı...
  • Tarih belli oldu! 2022 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos'ta yapılacak, sonuçlar 16 Ağustos'ta ilan edilecek.

    Adaylar atama tercihlerini 27-31 Ağustos'ta yapabilecek, sonuçlar 1 Eylül'de duyurulacak.

    29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:
  • Tarih belli oldu! 2022 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.

    17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.
  • Tarih belli oldu! 2022 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    SÖZLÜ SINAVLAR NASIL YAPILACAK?

    1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak adaylar e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecektir.

    2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek-3 Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
  • Tarih belli oldu! 2022 Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? 20 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak?

    3. Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

    4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

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