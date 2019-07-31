İtibarıyla mı yoksa itibariyle mi?

Sözleşmeli öğretmenliğe başvuran adaylar tercihlerini yapınca süreci tamamlamış olacaklar. Adaylar sözleşmeli öğretmenlik tercihlerini yaptıktan sonra Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıklayacağı atama sonuçlarına göre, göreve başlayacak. Toplam 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapılacak. Peki sözleşmeli öğretmenlik tercihleri nereden, nasıl yapılır? İşte sözleşmeli öğretmenlik tercih sayfası...

2019 SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SAYFASI

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından alınan sözleşmeli öğretmenlik tercihleri 5 Ağustos'a kadar www.ilkatama.meb.gov.tr adresinden yapılıyor. Adaylar kişisel bilgilerini girerek sisteme giriş sağlayabiliyor.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH EKRANI

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sözleşmeli öğretmenler, MEB tarafından 9 Ağustos’ta yapılacak atamalarının ardından 2 Eylül'de 2019 - 2020 eğitim döneminde göreve başlayacak.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.

Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınır; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana, eşitliğin bozulmaması durumunda ise sınav sonucu yeni açıklanan adaya öncelik tanınır.

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe milli eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe milli eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir.