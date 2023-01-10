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Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak?

Sözleşmeliye kadro düzenlemesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri, kadro bekleyenler tarafından yakından takip edilemeye devam ediyor. Kadro bekleyen yaklaşık 500 bin kişi Meclis'e gelecek kadro taslağının şartlarını, kimleri kapsayacağını ve ne zaman yasalaşacağını araştırmaya başladı. İşte 2023 sözleşmeli kadro taslağının Meclis'e gelip yasalaşacağı tarih...

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  • Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak, kimleri kapsayacak?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde sözleşmeliye kadro taslağının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Kadro bekleyen sözleşmeliler 12 maddelik taslak metnin yasalaşıp Meclis'e sunulucağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, "Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak, kimleri kapsayacak?" İşte detaylar...
  • Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak, kimleri kapsayacak?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO DETAYLARI

    Sözleşmeli işçilerin kadroya alınması çalışmalarında da sona gelindi. AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifinin Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Taslağa göre 400 bini aşkın sözleşmeli personel kadroya geçecek. Kadroya geçenler, 1 yıl aday memur olacak.
  • Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak, kimleri kapsayacak?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeliye kadro şartlarına ilişkin olarak "Eş durumu mazereti için diğer eşin de kamu personeli olma şartı aranmayacak. Kullanılmayan izinleri bir sonraki yıla aktarabilecekler. Ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak." dedi.
  • Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak, kimleri kapsayacak?

    "500 BİN SÖZLEŞMELİYE KADRO BEKLENTİLERİNE YANIT VERDİK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kısa süre önce yaklaşık 500 bin sözleşmeli personelimizin kadro beklentilerine yanıt verdik. Geniş bir alandaki sözleşmeli personelimize kalıcı çözümler üretiyoruz.

    500 bin kardeşlerimizle ailelerini etkileyen bu adımın hayırlı olmasını diliyorum. Halka hizmeti hakka hizmet olarak gören bir anlayışa sahip olarak, milletimize bu anlayışla hizmet ediyoruz." ifade etti.
  • Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak, kimleri kapsayacak?

    KANUN TEKLİFİNİN HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin 12 maddelik taslak metni AK Parti grubuna gönderdi. TBMM'de, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığında, bakanlık bürokratlarının da katılımıyla kanun teklifinin hazırlıklarına başlandı. Taslak metnin bugün yasa teklifi haline getirilip, bu hafta içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor. Söz konusu yasa teklifine başka düzenlemelerin de ekleneceği ve 'torba teklif' olarak Meclis Başkanlığı'na sunulacağı belirtildi.

    Öte yandan, AK Parti grup yönetiminden milletvekillerine yapılan duyuruda, 'Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ile ilgili kanun teklifi grup başkanlığımızda imzaya açılmıştır. Teklifi imzalamak isteyen milletvekillerimiz grup başkanlığımızda imzalayabilirler' denildi.
  • Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak, kimleri kapsayacak?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hazırlanan, sözleşmeli personelin kadroya alınmasına ilişkin yaklaşık 10 maddeden oluşan taslak metne AK Parti tarafından son şekil verilecek. Taslak metnin önümüzdeki hafta tamamlanarak teklif haline getirilmesi planlanıyor.
  • Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak, kimleri kapsayacak?

    SÖZLEŞMELİYE KADRO YASASI SON OLARAK 2013'TE ÇIKMIŞTI

    Daha önce 2011 ve 2013 yıllarındaki sözleşmeliye kadro düzenlemesi ile 4Bli personel 4A'lı olmuştu. 2011 yılında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname ile 4B'li personelin ise 4A'lı olması sağlanmıştı.
  • Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak, kimleri kapsayacak?

    SÖZLEŞMELİ PERSONELE KADRO ŞARTLARI VE KAPSAMI

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre sözleşmeliye kadro şartları ve kapsamı şu şekilde;

    A) Halihazırda görevde bulunan sözleşmeli personel bakımından;

    1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamındaki (4/C’den 4/B’ye geçenler dâhil) ve bazı kurumsal sözleşmeli personel ile mahalli idarelerde görev yapan yaklaşık 197 bin sözleşmeli personelin süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

    2- Sayıları yaklaşık 227 bin olan ve 3+1 modeline göre istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler, sağlık personeli ve din görevlilerinin de süre aranmaksızın hemen kadroya geçirilmesi,

    3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,
  • Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak, kimleri kapsayacak?

    4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

    5- 4 yıldan daha az hizmeti bulunanların bu süreyi doldurduktan sonra kurum içi veya kurumlar arası naklinin yapılabilmesi,

    6- Mahalli idarelerde aynı şartlarda kadroya geçirilen sözleşmeli personelin sadece mahalli idareler arasında yer değiştirebilmesi, öngörülmektedir.

    Bu kapsamda, kamudaki yaklaşık 520 bin sözleşmeli personelden 424 bininin memur kadrolarına atanabilmesine imkân sağlanmaktadır.
  • Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak, kimleri kapsayacak?

    "KADROLARA İLİŞKİN KARARLAR ALINDI"

    26 Aralık  Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeliye kadroda son durum açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan, "Kamu çalışanları için yapılan 6. toplu sözleşmede, kadrolara ilişkin de önemli kararlar alınmıştır. Bunlardan biri uzun yıllardır beklenen memurların ek gösterge meselesini daha önce çözüme kavuşturmuştur." dedi.
  • Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak, kimleri kapsayacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SÖZLEŞMELİYE KADRO AÇIKLAMASI

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözleşmeliye kadroda son durum hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen kamudaki sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi sürecinde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4-B maddesi temel dayanak haline getirilerek, mevzuat karmaşasını gidermek suretiyle sözleşmeli personel statüsü yeniden belirlendi. Mahalli idareler dahil olmak üzere sözleşmelilerin kadroya geçişinde 3 yıl bu statüde çalışmış olma şartı aranacak, 1 yıl da aday memurluk süresi olacak." kelimelerini kullandı.
  • Sözleşmeliye kadro ne zaman Meclis'e gelecek, hangi tarihte yasalaşacak, kimleri kapsayacak?

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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