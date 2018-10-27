SPAL - Frosinone maçı ne zaman?

İtalya Serie A heyecanı devam ediyor. SPAL, 28 Ekim 2018 Pazar günü Frosinone takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 12 puanlı SPAL 13. sırada bulunuyor, Frosinone 2 puana sahip ve 19. sırada. SPAL, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Frosinone, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 142. İddaa'da SPAL kazanır 1.55, berabere biter 3.10, Frosinone kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.50, üst 1.85 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

SPAL son hafta oynanan Bari maçında 2-1 kazandı.

Frosinone, Pro Vercelli karşılaşmaında 2-1 kazandı.

SPAL, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet aldı. SPAL, kendi sahasında 4 gol attı, 4 gol yedi.

Frosinone ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Frosinone, 2 gol atarken 12 gol yedi.

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