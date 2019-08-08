Sparta Prag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? soruları futbolseverler tarafından büyük merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor, Çekya ekibi Sparta Prag'a konuk olacak. Trabzonspor rövanş maçı öncesi deplasmanda avantajlı bir skor arayacak. İşte Sparta Prag Trabzonspor maçına dair detaylar...
SPARTA PRAG TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sparta Prag Trabzonspor maçı yarın TSİ 19.00'da başlayacak. Müsabakayı İspanyol hakem Jose Luis Munuera Montero yönetecek. Müsabaka, Sparta Prag'ın cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak. Mücadelenin hangi kanalda yayınlanacaği henüz bilinmiyor.
RÖVANŞ NE ZAMAN?
Karşılaşmanın rövanşı, 15 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve play-off turuna yükselen ekip belli olacak.
Bu turu geçen takım, play-off'ta Universitatea Craiova (Romanya)-AEK (Yunanistan) eşleşmesinden üstün çıkacak ekiple karşı karşıya gelecek.
TRABZONSPOR KAMP KADROSU
Bordo-mavililerin kamp kadrosu şöyle:
"Uğurcan, Erce, Arda, Hosseini, Hüseyin, Campi, İvanildo, Pereira, Kamil Ahmet, Novak, Sosa, A.Parmak, Obi Mikel, Doğan, A.Canbaz, A.Ömür, Nwakaeme, Donis Avdijaj, Ekuban, Sörloth."
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