Spor spikeri Emre Gönlüşen, 4 Şubat Dünya Kanser Günü'nde kansere yakalandığını açıkladı. Kansere yakalandığını üç ay önce öğrenen Gönlüşen, hasta olduğunu, '4 Şubat Dünya Kanser Günü' hashtagi kullanarak duyurdu.

— Emre Gönlüşen (@emregonlusen) February 4, 2019

Gönlüşen, sosyal medya hesabından şu mesajı yayınladı:



"Bugün #4ŞubatDünyaKanserGünü yaklaşık 3 ay önce hasta olduğumu öğrendim, tedavi sürecim iyi bir şekilde devam ediyor ve bir kez daha anladım ki şu dünyada sağlıktan önemli hiçbir şey yok. Kimseyi üzmeye, kırmaya değmez hayat esprilerle daha güzel hatta benimkilerle bile."

Çok sayıda destek mesajı alan Emre Gönlüşen, takipçilerine "Herkese çok teşekkür ederim tek tek cevap veremedim belki ama tek tek okudum sağolun" cevabı verdi.