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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SPK, 3 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi - İş-Yaşam Haberleri

        SPK, 3 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusuna onay verdi

        Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), üç şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2025 - 23:04 Güncelleme: 24.04.2025 - 23:04
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        SPK, 3 şirketin borçlanma başvurusuna onay verdi
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        SPK bültenine göre, CW Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ'nin 3 milyar lira, Koç Fiat Kredi Finansman AŞ'nin 1 milyar 850 milyon lira, Karsan Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 1 milyar liralık tahvil ve finansman bonosu şeklindeki borçlanma aracı ihraç başvurusuna ve Emlak Varlık Kiralama AŞ'nin 100 milyon liralık eser sözleşmesine dayalı yeşil kira sertifikası ihraç başvurusuna onay verildi.

        Kurul, Argeus Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonunun, Han Varlık Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonunun ve Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonunun kuruluşuna izin verilmesi taleplerinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

        SPK ayrıca, Arz Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi AŞ Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu, Hedef Portföy Yönetimi AŞ Artinvest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Hedef Portföy Yönetimi AŞ Enerji Girişim Sermayesi Yatırım Fonu, Rota Portföy Yönetimi AŞ Dördüncü Gayrimenkul Yatırım Fonu ve Rota Portföy Yönetimi AŞ Beşinci Gayrimenkul Yatırım Fonunun kuruluşlarına izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgelerinin onaylanması taleplerini kabul etti.

        Kurul, bilgi sistemleri bağımsız denetimi sonucunda tespit edilen mevzuata aykırılıkları tespit edilen 7 kuruluşa toplamda 2 milyon 644 bin 639 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

        Ayrıca SPK, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik olarak internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 23 internet sitesine erişimin engellenmesi için Sermaye Piyasası Kanunu'nun 99. maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca hukuki işlemlerin yapılması kararını aldı.

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