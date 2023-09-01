Spor yazarları Beşiktaş'ın Dinamo Kiev galibiyetini değerlendirdi

Ali Gültiken/Sabah: "Maç temposu çok pozisyon getirmese de kontrol her zaman Beşiktaş'ta kaldı. Orta alandaki Fernandes, Salih ve Hadziahmetovic 3'lüsü maçın dengesini Beşiktaş'ın istediği yönde tuttular. Rashica'nın ilk 11 başlaması önemliydi. Şenol Hocanın savunma güvenliğini de ön planda tuttuğunu gördük. Necip'i stoperde Onur'u sol bekte oynatması istikrardan yana olduğunu ortaya koydu. Tabii yine işin finalinde her şey bir yana Aboubakar bir yana diyoruz. Muazzam bir oyuncu. Golü atarken önce resital verdi sonra da virtüöz olarak sonucu belirledi. Aboubakar, Beşiktaş açısından çok şey ifade ediyor. Denge değiştiren bir oyuncu. Futbol karakteri çok yüksek."

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"KRALI ATAMAZ BÖYLESİNİ"

Turgay Demir/Fotomaç: "Gol gelecekti besbelli, derken öyle bir geldi ki, biz Aboubakar'a bir kez daha şapka çıkarmak zorunda kaldık, çünkü Kara Boğa gol atmadı adeta şapkadan tavşan çıkardı. Kaleye sırtı dönük, etrafında iki rakip, Kars'a gider gibi yaptı, Edirne'ye döndü, öne gösterdi arkaya çekti topu, vurur gibi yaptı ve en beklenmedik anda vurup köşeye bıraktı. Normal değil bu Abu, gerçekten değil! O nasıl goldü öyle! Bırakın falancayı, filancayı kralı atamaz böylesini. Helal olsun."