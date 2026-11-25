12 Dev Adam'ın rakibi İtalya!
A Milli Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın akşam İtalya'ya konuk olacak. 12 Dev Adam, gruptaki ilk 2 maçını kazanarak Dünya Kupası'na katılmayı garantilemişti.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur J Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın İtalya'ya konuk olacak.
İtalya'nın başkenti Roma'daki PalaEur'da oynanacak karşılaşma, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadele, TRT Spor ve S Sport'tan naklen yayımlanacak.
Milliler, elemelerin ilk turunu 6'da 6 yaparak lider tamamladı.
Başarılı performansını ikinci turda da sürdüren ay-yıldızlı ekip, ağustos ayında Litvanya ve İzlanda'yı mağlup edip galibiyet serisini 8 maça çıkardı ve Dünya Kupası bileti alan ilk takım ünvanını elde etti.
J Grubu'nun zirvesinde yer alan A Milli Takım, İtalya'ya üstünlük kurarak 9'da 9 yapmaya çalışacak.
ÖNEMLİ EKSİKLER
A Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya ve İzlanda maçlarına önemli oyuncularından yoksun çıkacak.
Ağustos ayındaki son pencere müsabakalarında forma giyen basketbolculardan kaptan Cedi Osman, sakatlığı nedeniyle aday kadroda yer alamadı. Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) görev yapan Alperen Şengün ile Adem Bona kadroya çağrılmazken NBA Gelişim Ligi'nde oynayan Ömer Faruk Yurtseven ise aday kadroda bulunmasına rağmen sahada olamayacak.
Millilerde Yiğitcan Saybir ile Yavuz Gültekin, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.
Başantrenör Ergin Ataman, Anadolu Efes'in Basketbol Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Kosner Baskonia ile deplasmanda oynayacağı maç nedeniyle Ercan Osmani'den de İtalya karşısında faydalanamayacaklarını açıkladı.
ADAY KADRO
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın İtalya ve İzlanda maçları aday kadrosunda yer alan oyuncular şöyle:
Yiğit Onan (Aliağa Petkimspor), Ercan Osmani, Erkan Yılmaz (Anadolu Efes), Kenan Sipahi, Malachi Flynn, Furkan Haltalı (Bahçeşehir Koleji), Berk İbrahim Uğurlu, Furkan Korkmaz, Metecan Birsen (Beşiktaş), Egehan Arna (Esenler Erokspor), Onuralp Bitim, Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Tarfin), Şehmus Hazer (Galatasaray MCT Technic), Yiğit Arslan (Trabzonspor), Doğuş Özdemiroğlu (Türk Telekom), Ömer Kutluay (Real Madrid), Ömer Faruk Yurtseven (Rio Grande Valley Vipers), Rüzgar Öpçün.
İTALYA İKİNCİ TURDA İLK GALİBİYETİN PEŞİNDE
İtalya Milli Basketbol Takımı, J Grubu'nda 3. sırada yer alıyor.
Dünya Kupası Elemeleri'nde ilk turu 5 galibiyet ve 1 yenilgi sonucunda lider bitiren İtalya, ikinci turda henüz maç kazanamadı.
"Maviler" ağustos ayındaki müsabakalarda Bosna Hersek ile Sırbistan'a mağlup oldu.
Luca Banchi'nin başantrenörlüğünü yaptığı İtalya, Türkiye'yi mağlup ederek ikinci turda ilk galibiyetini almaya çalışacak.
"Maviler" grubu ilk 3'te tamamlayarak Dünya Kupası bileti almayı hedefliyor.
1068. RANDEVU
İtalya'ya konuk olacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1068. müsabakasına çıkacak.
Tarihindeki ilk maçını 24 Haziran 1936'da Yunanistan'a karşı oynayan Türkiye, 90 yılı aşkın süreçte 1067 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakaların 556'sını kazanan Türkiye, 510'undan mağlubiyetle ayrıldı.
Milli takım, tarihinde bir kez de beraberlik yaşadı. Ay-yıldızlı ekibin 13 Haziran 1995'te İstanbul'da Makedonya ile yaptığı özel maç, 78-78 beraberlikle sonuçlandı.
RESMİ MAÇLARDAKİ İLK GALİBİYET
A Milli Basketbol Takımı, resmi maçlardaki ilk galibiyetini 1949 yılında Mısır'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda elde etti.
Turnuvadaki ilk iki mücadelede Yunanistan ve Fransa'ya yenilen Türkiye, üçüncü karşılaşmada Suriye'yi mağlup ederek resmi müsabakalardaki ilk galibiyetine imza attı.
EN FARKLI GALİBİYET VE MAĞLUBİYETLER
Ay-yıldızlılar, tarihinde en farklı skorlu galibiyetini Libya karşısında elde etti.
İzmir'de düzenlenen İslam Ülkeleri Spor Oyunları'nda 29 Eylül 1980 tarihinde Türkiye, Libya'yı 97 sayı farkla 142-45 yendi.
A Milli Takım, tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerini ise Hırvatistan ve Fransa karşısında yaşadı. Milliler, Almanya'da organize edilen 28. Avrupa Şampiyonası'nda, 24 Haziran 1993'te Hırvatistan'a 50 sayı farkla 113-63 mağlup oldu.
Milliler, 3 Temmuz 2024'te Fransa ile deplasmanda oynadığı hazırlık maçında da sahadan 96-46 yenilgiyle ayrıldı.
ERGİN ATAMAN YÖNETİMİNDE 105. MAÇ
A Milli Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ergin Ataman ile 105. maçına çıkacak.
Ay-yıldızlılar, Ataman yönetiminde oynadığı 104 müsabakada 59 galibiyet ve 45 yenilgi yaşadı.