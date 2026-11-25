Faruk Aksoy ile Ana Haber Bülteni - 24 Kasım 2026

24 Kasım ana haber bülteninde günün öne çıkan gelişmeleri ve siyasi gündemdeki önemli başlıklar detaylarıyla ekrana geldi. İklim zirvesi eleştirilerinden Suriye sahasındaki ABD askerlerinin durumuna kadar birçok kritik konu başlığı Habertürk ekranlarında masaya yatırıldı. Vatandaşların yakından tak... Daha Fazla Göster 24 Kasım ana haber bülteninde günün öne çıkan gelişmeleri ve siyasi gündemdeki önemli başlıklar detaylarıyla ekrana geldi. İklim zirvesi eleştirilerinden Suriye sahasındaki ABD askerlerinin durumuna kadar birçok kritik konu başlığı Habertürk ekranlarında masaya yatırıldı. Vatandaşların yakından takip ettiği vergi ve harç beklentileri ile ekonomi dünyasındaki son gelişmeler, uzman konukların değerlendirmeleriyle izleyiciye aktarıldı. Programda ayrıca yerli ırk hayvanlara yönelik destek paketleri ve artan WhatsApp dolandırıcılığı vakalarına karşı alınması gereken güvenlik önlemleri üzerinde duruldu. Günün nabzını tutan siyasi konuşmalar ve gece vakti yaşanan önemli olaylar, kapsamlı bir derleme ile ekranlarınıza taşındı. Daha Az Göster