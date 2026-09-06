Trendyol CEV Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde Filenin Sultanları, İtalya ile kozlarını paylaştı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan zorlu mücadeleyi A Milli Kadın Voleybol Takımımız 3-2 kazanarak şampiyon oldu ve olimpiyat vizesini aldı.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın Başantrenörü Daniele Santarelli galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu.

Dünyanın en iyi takımlarından birini yendiklerini belirten Santarelli, "Gerçekten çok fazla konuşabilirim, anlatacak çok fazla şey var. Yaz istediğimiz şekilde, inanılmaz bir biçimde bitti. İnanılmaz işler başardık. Federasyonumuz, takım... Gerçekten mucizevi şeyler yaptı. Bugün dünyanın en iyi takımlarından birine karşı harika bir mücadeleyle sahada savaştık ve gerçekten inanılmaz bir iş başardık. Bu yüzden kendimizle, takımımızla ve yaptığımız işle gurur duymamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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🗣️ Daniele Santarelli: Gerçekten çok fazla konuşabilirim, anlatacak çok fazla şey var. Yaz istediğimiz şekilde, inanılmaz bir biçimde bitti. İnanılmaz işler başardık. Federasyonumuz, takım... Gerçekten mucizevi şeyler yaptı. Bugün dünyanın en iyi takımlarından birine karşı harika… pic.twitter.com/fFG1zl3nQ2 — HT Spor (@HTSpor) September 6, 2026

Karşılaşmada nasıl ayakta kaldıklarını aktaran Santarelli, "Kazandığımız ikinci setten sonra maç dengeye geldi ve bundan sonra istediğimiz şeyleri sahaya koyabileceğimizi düşündüm. Ama 3. sete o kadar kötü başladık ki; gerçekten atakta çok endişeliydik, çok sinirliydik. Servis karşılamada ve hücumda çok basit hatalar yaptık. Eğer bu kadar iyi bir takıma karşı bu şekilde başlayıp bu tarz hatalar yaparsanız, sizi mahvederler. Bizi de zaten 3. sette aynen bu şekilde kötü bir duruma soktular. Sonra 4. sete Saliha ile başladım. Saliha ile başlayıp Derya'yı servis karşılamada zorladıkları için biraz daha manşetçi bir oyuncuyla başlayıp, öne geldiğinde değiştirmeyi düşündüm. Ona biraz yardım etmek için... Sonra bençteki bütün oyuncularımdan yardım almaya çalıştım. Oyuncular, 4. sette inanılmaz bir iş başardılar. Gerçekten inanılmaz bir iş başardılar ve muhteşem bir sonuç aldık." sözlerini sarf etti.

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🗣️ Daniele Santarelli: Kazandığımız ikinci setten sonra maç dengeye geldi ve bundan sonra istediğimiz şeyleri sahaya koyabileceğimizi düşündüm. Ama 3. sete o kadar kötü başladık ki; gerçekten atakta çok endişeliydik, çok sinirliydik. Servis karşılamada ve hücumda çok basit… pic.twitter.com/IrZb0J7o3d — HT Spor (@HTSpor) September 6, 2026

İtalyan olduğunu ancak Türkiye'yi çok sevdiğini belirten Santarelli, "Ben İtalyanım, bunu hepimiz biliyoruz. Ama ben Türkiye için çalışıyorum. Bütün enerjimi Türkiye için veriyorum. Sahip olduğum her şeyi, bu takımın daha iyi şeyler yapması için harcıyorum. İtalyan vatandaşı olduğumu tabii ki söylemeniz çok normal ama ben bu ülkeyi çok seviyorum, bu ülkenin insanlarını çok seviyorum. Bu ülkeyle bir şeyler başarmayı, bu şekilde başarılı olmayı çok çok istiyorum. Ben ve ekibim, bunu yapmak için her şeyimizi ortaya koyuyoruz." açıklamasını yaptı.

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İtalyan başantrenör sözlerini, "Bugün benim için tabii ki baskı altında olduğum, zor bir gündü. Ama dediğim gibi, ben bu ülkeyi çok seviyorum. Bu ülkede çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Federasyonumuza çok çok teşekkür ediyorum. Herhalde herkes de bu ülke için neler yaptığımızı... Bunu ispatlamama gerek yok ama herhalde bugün görmüştür." şeklinde noktaladı.