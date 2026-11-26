Anadolu Efes'te ayrılık: Fatts Russell
Anadolu Efes, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Fatts Russell ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Giriş: 26 Kasım 2026 - 16:22 Güncelleme:
Anadolu Efes, 28 yaşındaki ABD'li basketbolcu Fatts Russell ile yollarını ayırdığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Teşekkürler Fatts Russell. Sezon başında takımımıza katılan Fatts Russell ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz." denildi.
Açıklamada, "Fatts Russell'a kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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