Teşekkürler Fatts Russell...



Sezon başında takımımıza katılan Fatts Russell ile yollarımızı ayırmış bulunuyoruz.



Kendisine kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz.



Thank you Fatts... pic.twitter.com/2XkFcZ3gGn