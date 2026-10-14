Andreas Beck'ten HT Spor'a özel açıklamalar: Benim için çok özel bir maç!

Eski Beşiktaş futbolcusu Andreas Beck, Hoffenheim-Beşiktaş maçı öncesinde HT Spor'a değerlendirmelerde bulundu. Beck, HT Spor Muhabiri Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtladı.

İşte Andreas Beck'in HT Spor'a özel açıklamaları:

"Dürüstçe söylemek gerekirse bu benim için çok özel bir maç. Çünkü Hoffenheim beni bir Bundesliga oyuncusu, bir kaptan ve Alman millî takımı seviyesine taşıdı. Diğer tarafta Beşiktaş bana inanılmaz anılar, iki şampiyonluk ve harika bir taraftar kitlesi kazandırdı. Maç sırasında duygularım her iki takım arasında gidip gelecektir. Ancak Beşiktaş’ın şu an çok iyi bir dönemde olduğunu, kulüp içinde büyük bir ivme yakaladığını düşünüyorum. Hoffenheim için işler biraz zor olacak çünkü pek de iyi bir öz güven yakalayabilmiş değiller. Zor ve yüksek tempolu, güzel bir atmosferin olduğu bir maç olmasını bekliyorum. Kalbim 2-2'lik bir beraberlik dese de kafam Beşiktaş'ın 1-0 kazanacağını düşünüyor."

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💥 "Kafam, Beşiktaş'ın 1-0 kazanacağını söylüyor."



🦅 Eski Beşiktaş futbolcusu Andreas Beck, Hoffenheim-Beşiktaş maçı öncesinde HT Spor'a değerlendirmelerde bulundu!



🔹"Hoffenheim beni milli takıma taşıdı, Beşiktaş inanılmaz anılar kazandırdı."

🔹 "Benim için çok özel bir maç."… pic.twitter.com/qYwumHw7wr — HT Spor (@HTSpor) October 14, 2026

"Futbol kültürleri açısından bakarsak bunlar iki zıt dünya. Şahsen ben ikisini de çok sevdim. İlk olarak Hoffenheim, oldukça aile ortamında, samimi, küçük bir köy kulübü gibiydi; çok düzenli, ailevi ve sakindi. Ralf Rangnick beni oraya 21 yaşındayken getirdi; bana disiplini, oyunun tüm detaylarını ve futbolun yoğunluğuna odaklanmayı öğretti. Diğer tarafta ise büyük bir şehir ve taraftarlarıyla devasa bir futbol kültürü var. Her zaman söylediğim gibi, Beşiktaş'ın birkaç bin taraftarı bile stadyumda 50.000 Alman taraftar gibi ses çıkarabiliyor. Bu bana baskıyla başa çıkmayı, yıldızlarla birlikte oynamayı ve bu ortamda başarılı olmayı öğretti; bu da beni çok gururlandırdı. Kariyerimdeki her iki deneyim için de çok minnettarım."

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💥 "Beşiktaş'ın taraftarlarıyla birlikte devasa bir kültürü var."



🦅 Eski Beşiktaş futbolcusu Andreas Beck, Hoffenheim-Beşiktaş maçı öncesinde HT Spor'a değerlendirmelerde bulundu!



🔹 "Yüksek tempolu bir maç bekliyorum."

🔹 "Hoffenheim aile ortamında, samimi, küçük bir köy… pic.twitter.com/CSTFrWRCtf — HT Spor (@HTSpor) October 14, 2026

"Unutulmaz anılara gelecek olursak... Stadyum ve yeniden inşa süreci nedeniyle ilk sezonumuzda maçların çoğunu deplasman stadyumlarında, Başakşehir’de ve Olimpiyat Stadyumu'nda oynamıştık. İlk yılımızda yeni stadyumumuzun açılışını kutlayarak şampiyonluğu kazanmamız ve sonrasında yaşananlar, yeni stattaki kutlamalar, Boğaz’da teknelerle yaptığımız kutlamalar, kıyı boyunca tamamen taraftarlarla dolu olması ve muazzam atmosfer... Neredeyse 10 yıl aradan sonra şampiyonluğu kazanmak, hayatım boyunca asla unutamayacağım bir deneyimdi. Ve bunu ikinci sezonda tekrar başarmak... Olağanüstüydü."

💥 Beck'in Beşiktaş'taki unutulmaz anıları!



🦅 Eski Beşiktaş futbolcusu Andreas Beck, Hoffenheim-Beşiktaş maçı öncesinde HT Spor'a değerlendirmelerde bulundu!



🔹 "Stadyumumuzun açılışıyla birlikte şampiyonluk kazandık. Beşiktaş ile 10 yıl aradan sonra şampiyon olmak, benim için… pic.twitter.com/hjducLW0Rl — HT Spor (@HTSpor) October 14, 2026

"O dönemde Şenol Güneş ile ve Quaresma ve Mario Gomez başta olmak üzere takımla olan ilişkimiz ve oynamak, hücum etmek istediğimiz futbol harikaydı. Ben sağ bektim, pozisyonum netti. Şenol Güneş bana 'Andreas, seni tek bir nedenden dolayı transfer ettik: Çizgini korumak, çok iyi savunma yapmak ve forvetlerin, Ricardo Qauresma gibi teknik oyuncuların arkasında disiplinli ve yapıyı koruyan bir oyuncu olmak' demişti. Çok iyi bir bağ kurmuştuk. İşimi yaptım ve takımdaki bu dengenin, Atiba ile ve iyi bir arka dörtlüyle kurduğumuz sağlam savunmanın bu iki yılda iki şampiyonluk kazanmanın anahtarı olduğunu düşünüyorum."

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💥 "Nübel, Orkun Kökçü, Dusan Vlahovic ve yeni transferler bana 2015 Beşiktaş'ını hatırlatıyor."



🦅 Eski Beşiktaş futbolcusu Andreas Beck, Hoffenheim-Beşiktaş maçı öncesinde HT Spor'a değerlendirmelerde bulundu!



🔹 "Italiano'nun Beşiktaş'ında büyük bir enerji görüyorum."

🔹… pic.twitter.com/p1zSU3nXVl — HT Spor (@HTSpor) October 14, 2026

"Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş’a dışarıdan baktığımda büyük bir enerji ve net fikirler görüyorum. Yüksek tempoda, agresif, hızlı geçişlerle oynuyorlar. Özellikle Nübel, Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic ile orta sahadaki yeni transferler bana biraz 2015 dönemini hatırlatıyor; nokta transferler yapılmış ve herkes özel bir şeylerin inşa edildiğini hissediyor. Kulüp iyi bir temel üzerine kuruluyor. Galatasaray'ın 1 puan gerisinde olmaları ve Marsilya maçından sonra Avrupa'da da iyi bir gidişat yakalamalarıyla bu çok çok iyi bir sezon olabilir. Bir şampiyonluk kazanılmasını umalım, bu sezonun özel bir sezon olabileceği konusunda çok umutluyum.Tüm Beşiktaş taraftarlarına: Benim için yaptığınız her şey için, beni unutmadığınız için 'Çok teşekkürler'! Sizi ne zaman görsem aramızda her zaman bir bağ oluyor. Her zaman söylediğim gibi, bir kez Beşiktaş oyuncusu olduysanız her zaman bu ailenin bir parçası kalırsınız. Bu beni gururlandırıyor ve birçoğunuzu umarım perşembe günü ve gelecekte tekrar göreceğim için çok mutluyum."