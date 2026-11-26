UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan, mağlubiyeti değerlendirdi.

"FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDİYORUM"

Sarı Lacivertliler'i tebrik ederek sözlerine başlayan Turan, "Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. Kazanmışlarsa bizden daha iyi iş yapmışlardır. Emre Hoca'ya hayırlı olsun. Maçtan önce anlatınca Polyanna oluyorum, ben gerçekleri söylüyorum, oyuncularımla ne yaşadığımı söylüyorum. U21, U20 seviyelerindeler. Öğrenmeleri gereken birçok iş var. Biz bu mağlubiyetleri yönetecek cesaretteyiz. ifadelerini kullandı.

"DERS ÇIKARACAĞIZ"

Oyun anlamında eksik kaldıklarını belirten genç çalıştırıcı, "İyi oynamadık. Bu kadar top kaybına can dayanmaz. Bazen futbol böyle. Bu mağlubiyetten ders çıkaracağız. Gelişmeye devam edeceğiz. Elimizde ne olduğunu biliyoruz, gençler ve potansiyelliler, doğrumuzdan vazgeçmeyeceğiz. Bu şekilde kazanamazsın. Anları doğru oynasak belki puan alabilirdik. Pes etmeyeceğiz. Bizim için üzücü bir durum. Şartları biliyoruz. Saha içi performans yetmez. Üzüntülüyüz. Mağlubiyet, futbolcunun cehennemi. Bu cehennemi yaşayacağız. Ayağa kalkacağız." şeklinde konuştu.

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"ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ ÖĞRENMEK LAZIM"

Shakhtar Donetsk'in ligdeki durumuna ve Şampiyonlar Ligi seviyesine değinen Turan, organizasyonda tecrübe kazanmanın önemini vurguladı.

"Ligde iyiyiz, tepedeyiz. Ukrayna'ya, Dinamo Kiev'e bakın, gruplara dahi gelemediler. Çok zor. Şampiyonlar Ligi'ni öğrenmek lazım. Oyuncularım yetenekli mi çok yetenekli ama yetenek bu oyunun sadece bir parçası. Bir şeylere geç kalıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde bizim için bir anı olarak güzel, ders çıkarmam gereken bir durum. Bakacağız. Çok üzüntülüyüz."

"GÖNÜLDEN SARILIYORUM ONA"

Arda Turan, Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na da tebriklerini iletti.

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"Emre Ağabey adına tüm kalbimle tebriklerimi iletiyorum, gönülden sarılıyorum ona. Bundan sonrası için başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.