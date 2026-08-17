Batman Petrolspor: 2 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Batman Petrolspor ile Boluspor karşılaştı. Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.

Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 34'te penaltıdan Pedrinho ve 90+4. dakikada Mickaël Biron attı.

24 yıl sonra 1. Lig'de mücadele eden ve bu sezon ilk kez galip gelen Batman Petrolspor, puanını 4'e yükseltti. Boluspor ise puansız kaldı.

1. Lig'in bir sonraki haftasında Batman Petrolspor, Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak. Boluspor, Mardin 1969'u ağırlayacak.