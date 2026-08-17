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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Batman Petrolspor Boluspor Batman Petrolspor: 2 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Batman Petrolspor: 2 - Boluspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Batman Petrolspor, evinde Boluspor'u 2-0 mağlup etti. Pedrinho (p) ve Mickaël Biron'un attığı gollerle bu sezon ilk galibiyetini alan Batman Petrolspor, puanını 4'e çıkardı. Boluspor ise haftayı puansız bitirdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Ağustos 2026 - 23:33 Güncelleme:
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        Batman Petrolspor, iki golle kazandı!

        Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Batman Petrolspor ile Boluspor karşılaştı. Batman Yeni Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 34'te penaltıdan Pedrinho ve 90+4. dakikada Mickaël Biron attı.

        24 yıl sonra 1. Lig'de mücadele eden ve bu sezon ilk kez galip gelen Batman Petrolspor, puanını 4'e yükseltti. Boluspor ise puansız kaldı.

        1. Lig'in bir sonraki haftasında Batman Petrolspor, Sarıyer ile deplasmanda karşılaşacak. Boluspor, Mardin 1969'u ağırlayacak.

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