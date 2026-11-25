Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin beşinci haftasında yarın İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı Gürcistan'da konuk edecek.

Batum kentindeki Batum Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.45'te başlayacak.

Müsabakayı Danimarka Futbol Federasyonundan hakem Morten Krogh yönetecek. Krogh'un yardımcılıklarını Victor Skytte ve Steffen Bramsen üstlenecek.

Mücadele, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Avrupa Ligi'nde bu sezon 2 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, topladığı 7 puanla haftaya 8. basamakta girdi.

Beşiktaş, Hapoel Beer-Sheva'yı mağlup ederek ilk 8 sıra iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

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ÜMİT AKDAĞ VE AGBADOU YOK

Siyah-beyazlılarda yarınki Hapoel Beer-Sheva maçı öncesinde iki eksik oyuncu bulunuyor.

Beşiktaş'ta üçüncü haftadaki Crystal Palace karşılaşmasında gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maçlık cezası süren Ümit Akdağ, Hapoel Beer-Sheva karşısında da görev yapamayacak.

Dizinde ödem tespit edilen ve son antrenmana katılmayan Emmanuel Agbadou da maçta forma giyemeyecek.

VLAHOVIC VE TROSSARD ÇOK FORMDA

Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Dusan Vlahovic ve Leandro Trossard, son haftalardaki performanslarıyla ön plana çıktı.

Siyah-beyazlı takımın Sırp santrforu, Süper Lig'de hafta sonu oynanan Konyaspor mücadelesinde 2 golle galibiyete katkı sağladı. Bu sezon Avrupa kupalarında ve ligde toplam 15 maça çıkan Vlahovic, 11 gol kaydetti.

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Ligde son olarak Konyaspor ağlarını havalandıran Trossard ise bu sezonki gol sayısını 3'e çıkardı. Belçikalı futbolcu, son haftalarda hücumda gösterdiği etkili oyunla taraftarın alkışını alıyor.

HAPOEL BEER SHEVA'NIN 1 PUANI VAR

Siyah-beyazlı takımın rakibi Hapoel Beer-Sheva, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde 1 puan topladı.

İsrail ekibi, oynadığı 4 maçta 1 beraberlik, 3 yenilgi yaşadı ve haftaya 33. sırada girdi.

Rakip fileleri 1 kez havalandıran Hapoel Beer Sheva, kalesinde ise 8 gol gördü.

UEFA KADROSU

Siyah-beyazlı ekibin UEFA'ya bildirdiği listede şu oyuncular yer alıyor:

Kaleci: Alexander Nübel, Mehmet Tuğra Yeşilyurt, Doğan Alemdar, Emir Yaşar

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Savunma: Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Ümit Akdağ, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo, Mustafa Azem Yortaç

Orta saha: Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, Leandro Trossard, Fabio Miretti, İlhan Fakılı, Ali Pağda, Ozan Sevim

Forvet: Hyeon-gyu Oh, Ernest Poku, Mustafa Hekimoğlu, Dusan Vlahovic, Ahmet Sami Bircan, Semih Kılıçsoy

İSRAİL TAKIMLARIYLA 8. MAÇ

Hapoel Beer Sheva'yı Gürcistan'da ağırlayacak Beşiktaş, İsrail ekipleriyle 8. maçını oynayacak.

İsrail temsilcileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 15 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

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Beşiktaş, daha önce Maccabi Tel-Aviv ile 3, Hapoel Beer Sheva ve Hapoel Haifa ile 2 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı ekip, İsrail takımlarına karşı ilk resmi maçında 28 Temmuz 1999'da UEFA Şampiyonlar Ligi Elemeleri 2. tur ilk maçında Hapoel Haifa ile karşılaştı. Beşiktaş, bu karşılaşmada rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

HAPOEL BEER SHEVA İLE 3. RANDEVU

Beşiktaş, Hapoel Beer Sheva ile tarihinde üçüncü kez kozlarını paylaşacak.

İsrail takımıyla daha önce 2016-2017 sezonunda karşılaşan siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda rakibini deplasmanda 3-1, sahasında ise 2-1 yendi.

EN FARKLI GALİBİYET

Beşiktaş, İsrail takımlarına karşı aldığı en farklı galibiyeti 2011-2012 sezonunda Maccabi Tel-Aviv önünde aldı.

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Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında İstanbul'da ağırladığı rakibini 5-1 gibi farklı bir skorla geçti.

Fiyapı İnönü Stadı'nda oynanan maçta Beşiktaş'ın gollerini Hugo Almeida (2), Mehmet Aurelio, Egemen Korkmaz ve Edu kaydetti.

İSRAİL TAKIMLARIYLA 25. MAÇ

Türk takımları, İsrail ekipleriyle 25. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 24 maçta Türk temsilcileri, 12 galibiyet elde etti.

Takımlar arasındaki müsabakalarda 7 maç berabere biterken, İsrail ekipleri 5 kez sahadan galip ayrıldı.

Türk takımlarının 42 golüne, rakipler 21 golle karşılık verdi.