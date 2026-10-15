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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Beşiktaş, Euroleague'de Bayern Münih'i ağırlayacak!

        Beşiktaş, Euroleague'de Bayern Münih'i ağırlayacak!

        Beşiktaş Euroleague'de yarın Bayern Münih'i ağırlayacak. İki takım da geride kalan 5 haftayı 2'şer galibiyet ve 3'er yenilgiyle tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 10:42 Güncelleme:
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        Beşiktaş, Bayern Münih'i ağırlayacak!

        Beşiktaş, Basketbol EuroLeague 6. haftasında yarın Almanya'nın Bayern Münih ekibini konuk edecek.

        Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

        İki takım da geride kalan 5 haftayı 2'şer galibiyet ve 3'er yenilgiyle tamamladı.

        Siyah-beyazlı ekip son maçında Hapoel IBI'ye 100-82 yenildi. Bayern Münih ise İstanbul'da oynanan müsabakada Anadolu Efes'i 101-93 mağlup etti.

        Bu sonuçların ardından Beşiktaş 12, Alman ekibi 14. basamakta yer aldı.

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        #beşiktaş
        #Basketbol
        #EuroLeague
        #BAyern Münih
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