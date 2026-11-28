Beşiktaş'ın unutulmaz golcüsü Bobo, Dolmabahçe'de oynanacak dev derbiyi HT Spor'a değerlendirdi! Brezilyalı yıldız futbolcu Bobo, HT Spor Muhabiri Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtladı.

İşte Bobo'nun HT Spor'a özel açıklamaları:

"Elbette Beşiktaş yeni bir teknik direktör ve yeni bir ekiple yola çıktı. Kadrolarına da kaliteli isimler kattılar. Bu sezonki takımın geçen yıla kıyasla çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu yıl Beşiktaş'tan şampiyonluk bekliyoruz. Elbette şampiyonluk yarışı hiçbir zaman kolay değildir ama iyi bir teknik adam ve kaliteli transferlerle bu hedef tamamen ulaşılabilir. Elbette bu sezon için hücum hattına çok iyi golcüler transfer ettiler. Böyle büyük maçlarda forvetlerden beklentimiz her zaman sahneye çıkıp ağları havalandırmalarıdır. İki golcü de son derece kaliteli isimler. Bakalım bu hafta sonu neler olacak? Umarım gollerini atıp takımın galibiyete uzanmasına katkı sağlarlar."

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🎙️ Beşiktaş'ın unutulmaz golcüsü Bobo, Dolmabahçe'de oynanacak dev derbiyi HT Spor'a değerlendirdi!



🔹 "Galatasaray'a attığım kafa golünü hatırlıyorum. Derbilerde gol sevinci yaşamak tarif edilemez bir keyif."



▶️ Canlı izlemek için: https://t.co/C4NfNkDvgF pic.twitter.com/EjTxBJ1l02 — HT Spor (@HTSpor) November 28, 2026

"GALATASARAY'A KARŞI ATTIĞIM KAFA GOLÜNÜ ÇOK NET HATIRLIYORUM"

"Oynadığım dönemde Galatasaray'a karşı attığım kafa golünü çok net hatırlıyorum. Derbiler gibi böylesine özel maçlarda Beşiktaş formasıyla gol sevinci yaşamak her zaman tarif edilemez bir keyiftir. Taraftarlarımızla birlikte o gol sevincini yaşamak benim için her zaman büyük bir ayrıcalıktı. Bunu aklımdan hiç çıkarmıyorum. Umarım pazar günü Galatasaray karşısında da bu sevinci hep birlikte yaşarız. Bol şans Karakartal. Bu hafta sonu oynanacak derbiden beklentim şu; Beşiktaş kendi evinde oynuyor, önde baskı kurmaları ve kazanmak için oyunu rakip yarı sahaya yıkmaları gerekiyor. Beşiktaş'ın iç sahada oynadığı her derbide olduğu gibi, yine sahada her şeylerini ortaya koyacaklarına inanıyorum. İzlemesi son derece keyifli bir mücadele olacak."