Beşiktaş, Lonnie Walker IV transferini resmen açıkladı!
Beşiktaş, Denver Nuggets'ın serbest bıraktığı skorer gard Lonnie Walker IV'ı resmen açıkladı.
EuroLeague'de mücadele eden Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Siyah beyazlılar NBA patentli yıldız basketbolcu Lonnie Walker'ı renklerine bağladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş Erkek Basketbol Takımımız, 27 yaşındaki ABD'li skorer gard Lonnie Walker IV ile sözleşme imzaladı."
Kulüp, açıklamasında "Lonnie Walker IV'e Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz." ifadelerini kullandı.
NBA'DE 342 MAÇA ÇIKTI
NBA kariyerinde San Antonio Spurs, Los Angeles Lakers, Brooklyn Nets ve Philadelphia 76ers formalarını giyen Lonnie Walker IV, toplam 342 karşılaşmada görev aldı.
ABD'li basketbolcu, söz konusu maçlarda 10 sayı, 2,3 ribaund ve 1,5 asist ortalamaları yakaladı.
AVRUPA'DA DA FORMA GİYDİ
2024-2025 sezonunda EuroLeague ekiplerinden Zalgiris'e transfer olan Walker, son olarak geçtiğimiz sezon Maccabi Playtika Tel Aviv forması giydi.
27 yaşındaki skorer gard, kariyerine Beşiktaş forması altında devam edecek.