Beşiktaş-Salah pazarlıklarında dikkat çeken detay: Menajeri Harvard'a konu olmuştu!

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için yoğun mesai harcadığı Mohamed Salah'ın transferinde kritik günlere girildi.

Yaklaşık iki haftadır Mısırlı yıldız ve temsilcisi Ramy Abbas ile görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlı yönetim, tarafına iletilen taleplerin ardından son teklifini sundu.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da görüşmeleri doğrulayarak, "Kamuoyuna da yansıdığı üzere, bir süredir Mohamed Salah ve temsilcisiyle transferin tüm detaylarını kapsayan görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Son olarak, tarafımıza iletilen talebi tüm yönleriyle karşılıklı müzakere ederek oyuncu cephesine resmi son teklifimizi ilettik" açıklamasını yaptı.

Adalı, ilk görüşmelerden itibaren Salah cephesinden gelen artış ve düzenleme taleplerinin Beşiktaş'ın menfaatleri doğrultusunda değerlendirildiğini belirtirken, "Artık karar sırası oyuncu tarafındadır" ifadelerini kullandı.

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MENAJER KOMİSYONU PAZARLIĞIN MERKEZİNDE

Salah görüşmelerinde en fazla gündeme gelen konulardan biri ise yıldız futbolcunun uzun yıllardır temsilciliğini yapan Ramy Abbas'ın talep ettiği menajerlik komisyonu oldu.

Abbas'ın başlangıçta oldukça yüksek bir komisyon talep ettiği, taraflar arasında gerçekleştirilen görüşmelerin ardından bu rakamda indirime gittiği öne sürüldü.

Beşiktaş'ın Salah için yaptığı görüşmelerde yaşanan bu pazarlık süreci, Ramy Abbas'ın geçmişte Mısırlı yıldız için yürüttüğü bir başka büyük müzakereyi de yeniden akıllara getirdi.

Çünkü Salah-Abbas ikilisinin Liverpool ile gerçekleştirdiği sözleşme pazarlığı yıllar önce dünyanın en prestijli işletme okullarından Harvard Business School'da vaka çalışmasına konu olmuştu.

SALAH'IN SÖZLEŞMESİ HARVARD'DA DERS OLDU

Harvard Business School profesörü Anita Elberse ve Taher El Moataz Bellah tarafından hazırlanan "Mohamed Salah" başlıklı çalışmada, Salah ve Ramy Abbas'ın Liverpool ile gerçekleştirdiği sözleşme görüşmelerinin perde arkası incelendi.

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Çalışmanın en önemli özelliği ise Salah ve Abbas'ın da sürece doğrudan katkı sağlamasıydı.

Harvard'daki MBA öğrencileri için hazırlanan vakada, Salah'ın Liverpool ile 2022 yılında imzaladığı yeni sözleşmeye giden zorlu pazarlık süreci mercek altına alındı.

Tıpkı bugün Beşiktaş ile yapılan görüşmelerde olduğu gibi, Liverpool ile gerçekleştirilen pazarlıklarda da Ramy Abbas önemli rol oynadı.

LIVERPOOL İLE GÖRÜŞMELER KOPMA NOKTASINA GELDİ

Salah'ın Liverpool ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona erecekti ve İngiliz kulübü yıldız futbolcuyla yeni kontrat yapmak istiyordu.

Salah da Liverpool'da kalmaya sıcak bakmasına rağmen taraflar ekonomik şartlarda uzun süre anlaşamadı.

Haziran 2022'ye gelindiğinde görüşmeler kritik bir noktaya ulaşmıştı.

Ramy Abbas, Liverpool'un teklifiyle kendi talepleri arasındaki farkı anlatırken, "Hâlâ birbirimizden çok uzağız" ifadesini kullandı.

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Abbas'a göre anlaşmazlık küçük bir ücret farkından kaynaklanmıyordu. Salah'ın sözleşmesini yüzde 5'lik bir fark nedeniyle riske atmayacağını belirten Abbas, tarafların pozisyonları arasında bundan çok daha büyük bir fark olduğunu ifade etmişti.

ABBAS, SALAH'IN DEĞERİNİ FARKLI HESAPLADI

Harvard çalışmasında dikkat çeken en önemli noktalardan biri de Ramy Abbas'ın Salah'ın ekonomik değerini hesaplama biçimiydi.

Abbas, Salah'ı yalnızca Liverpool'dan maaş alan bir futbolcu olarak değerlendirmiyordu.

Mısırlı yıldızın sportif performansının yanında küresel popülerliği, sponsorlukları, imaj hakları ve kişisel markasının oluşturduğu ticari değer de pazarlığın bir parçasıydı.

Abbas'a göre Liverpool ile istenilen şartlarda anlaşılması ve Salah'ın performansını koruması durumunda yıldız futbolcu ile imaj haklarını yöneten şirketlerin toplam yıllık geliri 54 milyon euro ile 62 milyon euro seviyesine ulaşabilirdi.

Üstelik Abbas bu hesabı "muhafazakâr bir tahmin" olarak değerlendiriyordu.

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Bu rakam Salah'ın Liverpool'dan alacağı maaşı değil; futbol gelirleri, sponsorluklar ve diğer ticari gelirlerden oluşan toplam ekonomik büyüklüğü ifade ediyordu.

LIVERPOOL TRANSFERİ "OYUN DEĞİŞTİRİCİ" OLDU

Ramy Abbas'a göre Salah'ın 2017 yılında Roma'dan Liverpool'a transfer olması Mısırlı yıldızın ticari kariyerinde de dönüm noktasıydı.

Salah, Liverpool formasıyla dünyanın en önemli futbol yıldızlarından birine dönüşürken sponsorluk ve reklam anlaşmalarının değeri de büyük ölçüde arttı.

Abbas, Liverpool transferinin Salah'ın ticari değeri açısından bir "game-changer", yani oyunun kurallarını değiştiren bir gelişme olduğunu ifade etti.

Bu nedenle Liverpool ile yapılan yeni sözleşme pazarlığında Salah'ın yalnızca sahadaki performansı değil, küresel bir marka olarak oluşturduğu ekonomik değer de masadaydı.

PAZARLIK SONUNDA ANLAŞMA GELDİ

Uzun süren ve zaman zaman kopma noktasına gelen görüşmeler sonunda Liverpool ile Salah cephesi anlaşmaya vardı.

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Mısırlı yıldız 1 Temmuz 2022'de kendisini 2025 yılına kadar Liverpool'a bağlayan üç yıllık yeni sözleşmeye imza attı ve kulüp tarihinin en yüksek ücretli futbolcusu oldu.

Salah ile Abbas'ın Liverpool yönetimine karşı yürüttüğü bu süreç ise daha sonra Harvard Business School'da profesyonel sporda yıldız yönetimi ve müzakere stratejisi açısından incelendi.

Yıllar sonra benzer şekilde uzun ve zorlu bir pazarlığın bu kez Beşiktaş ile yürütülmesi dikkat çekiyor.

Siyah-beyazlı yönetim son teklifini Salah cephesine iletirken, Liverpool ile yapılan ve Harvard'da vaka çalışmasına dönüşen görüşmelerde olduğu gibi transferin merkezinde yine Mısırlı yıldızın uzun yıllardır birlikte çalıştığı Ramy Abbas bulunuyor.