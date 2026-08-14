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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Gençlerbirliği Gençlerbirliği Salih Uçan'ı resmen açıkladı

        Gençlerbirliği Salih Uçan'ı resmen açıkladı

        Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Salih Uçan'ın yeni adresi Gençlerbirliği oldu. Tecrübeli futbolcu resmi imzayı attı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 12:22 Güncelleme:
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        Gençlerbirliği Salih Uçan'ı resmen açıkladı

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

        Başkent temsilcisi, son olarak Beşiktaş forması giyen Salih Uçan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

        32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Bucaspor, Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli, Alanyaspor, Başakşehir ve Beşiktaş takımlarında görev yaptı.

        Salih, geçen sezon Beşiktaş formasıyla Trendyol Süper Lig'de 19, Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada sahaya çıktı.

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