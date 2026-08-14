Gençlerbirliği Salih Uçan'ı resmen açıkladı
Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Salih Uçan'ın yeni adresi Gençlerbirliği oldu. Tecrübeli futbolcu resmi imzayı attı.
Giriş: 14 Ağustos 2026 - 12:22 Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, orta saha oyuncusu Salih Uçan'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Başkent temsilcisi, son olarak Beşiktaş forması giyen Salih Uçan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
32 yaşındaki oyuncu, kariyerinde Bucaspor, Fenerbahçe, Roma, Sion, Empoli, Alanyaspor, Başakşehir ve Beşiktaş takımlarında görev yaptı.
Salih, geçen sezon Beşiktaş formasıyla Trendyol Süper Lig'de 19, Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada sahaya çıktı.
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