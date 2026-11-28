Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'nü 2-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Besnik Hasi, galibiyet için mutlu olduklarını söyledi.

"GALİBİYET VE ÜÇ PUAN BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ"

Zor bir maç oynadıklarını belirten Hasi, "Buraya 2 maç kaybederek geldik. Bazı oyuncularımız sakattı ve aramızda değildi. Bugün sahada olan oyuncularım harika işler başardı. Bu maç bizim için çok önemliydi. Galibiyet ve 3 puan bizim için çok önemliydi. İkinci yarının ilk 10 dakikasında 2 gol bulup öne geçtik. Sonrasında bazı anlarda çok geriye çekildik. Bu bizim için olumsuz bir durumdu ama sonuçta galip geldiğimiz için mutluyuz. Her kulvarda tek hedefimiz maç kazanmak. Bugün rakip takımda Drissa Camara bize çok sıkıntı çıkardı. İlk yarının sonlarına doğru sağ kanatta dengeyi sağladık. Planlarımıza sadık kalmaya çalıştık. Saba ve Gift bugün mükemmel işler yaptı. Takımın geri kalanı da onlara çok yardım etti. Sakat futbolcularımızdan Dellova toparlamaya başlıyor. Kupa maçında olmayacak ama Alanya maçında olabilir. Bugün onun yokluğunda Mehmet Yeşil iyi performans gösterdi. Takımda her oyuncu bizim için önemli ve değerli" dedi.

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"TRANSFER ÇALIŞMALARIMIZ OLACAK"

Transferle ilgili soruya da cevap veren Hasi, "Her zaman oyuncu izlemeye ve takip etmeye devam ediyoruz. Hayatım boyunca hep oyuncu takip ediyorum. Yönetim bu konuda çalışıyor. Biz de ne istediğimi çok iyi biliyoruz ama ocak ayında transfer çok zor. Yönetimle beraber koordineli hareket ederek çalışıyoruz. Bu konuda ocak ayında çalışmalarımız olacak" ifadelerini kullandı.