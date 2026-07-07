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        Haberler Spor Futbol Süper Lig VavaCars Fatih Karagümrük Cenk Tosun'un yeni adresi Fatih Karagümrük oldu

        Cenk Tosun'un yeni adresi Fatih Karagümrük oldu

        Yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Fatih Karagümrük, tecrübeli futbolcu Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07 Temmuz 2026 - 14:53 Güncelleme:
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        Cenk Tosun Fatih Karagümrük'te!

        Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, tecrübeli forvet oyuncusu Cenk Tosun'u renklerine bağladı.

        RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI

        Kulüpten yapılan açıklamada, “Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan kulübümüz, milli futbolcu Cenk Tosun ile anlaşma sağladı. Futbola Frankfurt altyapısında başlayan, Gaziantepspor formasıyla Süper Lig’de boy gösteren yıldız forvet, Beşiktaş’ta sergilediği başarılı performansla 3 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası kazandı ve 1 kez de Yılın Futbolcusu seçildi. Everton, Crystal Palace, Fenerbahçe ve Kasımpaşa formaları giyen oyuncumuz, Süper Lig’de 302 maçta 106 gol, 47 asist yaptı. Cenk Tosun ayrıca Premier Lig’de 55 maça çıkıp 10 gol kaydetti. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi gibi Avrupa’nın üst düzey futbol organizasyonlarında boy gösteren yıldız forvet, A Milli Futbol Takımımız ile 53 maçta 21 kez gol sevinci yaşadı. Çok değerli bir kariyere sahip olan Cenk Tosun’a ailemize hoş geldin diyor, şampiyonluk yolunda kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

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