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        Haberler Spor Motor Sporları Moto 2 Deniz Öncü Moto2'nin Avusturya ayağında 9. oldu

        Deniz Öncü Moto2'nin Avusturya ayağında 9. oldu

        Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Avusturya'da düzenlenen 15. ayağında milli motosikletçi Deniz Öncü 9. oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Eylül 2026 - 14:26 Güncelleme:
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        Deniz Öncü Moto2 Avusturya'da 9. oldu

        Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Avusturya'da düzenlenen 15. ayağını 9. sırada tamamladı.

        Deniz Öncü'nün ELF Marc VDS Takımı adına mücadele ettiği şampiyonanın Avusturya ayağı, Red Bull Ring Pisti'nde gerçekleştirildi.

        Moto2 Avusturya Grand Prix'sine 12. sırada başlayan Deniz, yarışı 9. sırada bitirdi.

        Organizasyonda İspanyol sürücü Izan Guevara birinci, Çek sürücü Filip Salac ikinci, Kolombiyalı David Alonso ise üçüncü oldu.

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        #Moto2
        #Deniz Öncü
        #Izan Guevara
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