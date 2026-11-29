Eyüpspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki müsabakanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İstanbul Başakşehir maçına iyi hazırlandıklarını aktaran Dalcı, "Başakşehir, ligin iyi takımlarından bir tanesi. Güçlü bir oyunları var. Buna göre savunma opsiyonlarımızı aslında ciddi anlamda iyi çalışmıştık. Gole kadar onları ceza sahasına sokmadık. Orta da yapamadılar. Maalesef uzaktan atılan bir şutu takip etmedik ve 1-0 geriye düştük." ifadelerini kullandı.

Dalcı, geriye düştükten sonra erken risk almaya başladıklarını dile getirerek, "Mümkün olduğunca oyunu dengeli tutup ve maçı uzatıp belli bölümlerde de riske girme gibi bir planımız vardı. Maç bir anda 3-0 oldu ve riskleri erken almak zorunda kaldık. Sonra 3-1'i yakaladık. 3-1'den sonra da 4. gole kadar topa ve oyuna hakim olduk. Ön alan baskıları yaptık. Üretken bir takım olduk ama bunların tehlikeli kısmı da vardı. Hücumdan savunmaya geçmek, bizim en büyük zaafımızdı. Dolayısıyla bu riskleri çok fazla aldık. Maalesef kaybettiğimiz ve kontrataktan yediğimiz iki golle 5-1 mağlup olduk." değerlendirmesinde bulundu.

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Oyuncu kalitesinin bu maçta belirleyici olduğunu kaydeden Dalcı, "Genç ve tecrübesiz bir oyuncu grubuna sahibiz. Transfer dönemine kadar toplayabileceğimiz kadar puan toplayacağız. Sonra devre arasındaki planlarımıza bakacağız. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama bu çocuklarla vazgeçmeden devam etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." diyerek sözlerini tamamladı.