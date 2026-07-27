Fenerbahçe ile arsaVev arasındaki yeni işbirliği modelinin tanıtımı yapıldı!

Fenerbahçe Kulübü ile kadın futbol takımının sponsoru arsaVev arasındaki yeni işbirliği modelinin tanıtımı yapıldı.

Chobani Stadı'nda düzenlenen tanıtım toplantısına, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yönetim kurulu üyeleri Cihan Kamer ile Önder Fırat, Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Feridun Geçgel, Fenerbahçe arsaVev İcra Kurulu Başkanı Bülent Öztürk ve İcra Kurulu Üyesi Cem Ergüven katıldı.

2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) finalinde Brezilya'yı 3-1 yenerek şampiyonluğa ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek sözlerine başlayan Önder Fırat, "Fenerbahçe Kulübü, 120 yılı aşkın köklü tarihiyle yalnız Türkiye'nin değil, Avrupa'nın ve dünyanın en güçlü spor markalarından birisidir. Tarihimiz boyunca sadece kupalar kazanan bir kulüp olmadık. Attığımız öncü adımlarla Türk sporuna yön veren, birçok alanda ilklere imza atan bir kurum, bir kulüp olduk. Bugün de aynı vizyonla kadın futbolunda sadece bugünü değil, geleceği de inşa edecek yeni bir modeli hayata geçiriyoruz. Çünkü biz bulunduğumuz her branşta zirveyi hedeflerken gücümüzü tarihimizden, milyonlarca taraftarımızdan ve aynı hedeflere inanan güçlü iş ortaklarımızla kurduğumuz değer ortaklıklarından alıyoruz." diye konuştu.

Yönetim olarak sürdürülebilir yeni gelir kaynakları oluşturmayı hedeflediklerini anlatan Fırat, "Hedefimiz, klasik sponsorluk anlayışının ötesine geçen yenilikçi iş modelleri geliştirmektir. arsaVev ile üç yıl önce başlayan işbirliğimiz de bu vizyonun en başarılı örneklerinden birisi oldu. Bu süreç, kadın futbol takımımızın geçen sezonu şampiyon tamamlamasıyla taçlandı. Bugün attığımız adım bir sponsorluk anlaşmasının çok ötesinde. Bundan sonra arsaVev yalnız kulübümüze destek veren bir marka değil, oluşturulacak kadın futbol icra kurulu ile birlikte bilgi birikimini, vizyonunu ve yönetim tecrübesini de ortaya koyacak stratejik bir çözüm ortağımız olacaktır. İnanıyoruz ki bu model kadın futbolunda Türkiye'ye örnek olacak yeni bir iş modeli oluşturacaktır. Şubemize yeni gelir alanları kazandırırken kurumsal kapasitemizi güçlendirecek ve Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'mızı Avrupa'nın en iddialı organizasyonlardan biri haline getirecektir." ifadelerini kullandı.

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Önder Fırat, işbirliğinin detaylarını paylaşarak şunları kaydetti:

"Bu işbirliğimizle kadın futbol şubemizde bir icra komitesi oluşuyor. Bu icra komitesinde yönetim kurulu üyelerimiz Cihan Kamer ve Feridun Geçgel olacak. arsaVev tarafından Bülent Öztürk ve Cem Ergüven olacak. Beş kişilik komitede diğer isim de kulübümüzün de onaylayacağı bir üye olacak. Bu beş kişilik komite sadece maddi değil, sportif sorumluluk ve yetkiyle kadın futbol şubesini yönetecektir. Anlaşmamız 1 yıllık. Başkanımız kulübün kazandığı gayrimenkullerin satılmasından yana değil. Değerlendirme olabilir. Hiçbir gayrimenkulün kulübün bünyesinden çıkmasını istemiyor. Kulübe tam tersi yeni şeyler kazandırmak istiyor."

BÜLENT ÖZTÜRK: MARKALAR, FENERBAHÇE MARKASINDAN DESTEK ALIYOR

arsaVev Yönetim Kurulu Başkanı da olan Bülent Öztürk ise markaların sarı-lacivertli kulübün adından destek aldığını aktardı.

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"Gerçekten kadın sporuna bu camia, bu kulüp bambaşka yaklaşıyor." diyen Öztürk, "Yolculuğumuz üç yıl önce başladı. Kurulduğumuz günden bu yana kadından kazandığımızı kadına vermek gibi bir olguyla çalışıyoruz. Bu anlamda Real Betis, Schalke, Sheffield United gibi yurt dışı takımları, Fenerbahçe'de kadın basketbol takımız, kadın voleybol takımımız bunların hepsine destek verdik. Fenerbahçeli olmasaydım da kadına desteği sadece Fenerbahçe üzerinden yapardım. Geçtiğimiz yıl tüm enerjimizi tek bir alana toplama kararı aldık. Bu da Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı oldu. Sadece sponsorluğun dışında şahsen de emek verdiğimiz bir yıl geçirdik ve kadın futbol takımının ilk şampiyonluğu geldi, bize nasip oldu. Bu bizi gururlandırdı. Fenerbahçe o kadar büyük bir kulüp ki aslında markalar Fenerbahçe markasından destek alıyor." şeklinde konuştu.

Kadın futbolunun dünyada hızla geliştiğini anlatan Bülent Öztürk, "En son Kadınlar Şampiyonlar Ligi 207 ülkede yayınlandı. Yayın gelirleri oluşmaya başladı. Aynı zamanda 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası 600 binin üzerinde seyirciyle rekor kırdı. Seyirci gelirleri oluşmaya başladı." dedi.

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CİHAN KAMER: TARAFTARLARA ÖZEL TAKIM OLUŞTURUYORUZ

Yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, işbirliğiyle ilgili detayları paylaştı.

Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'nın Avrupa'da ilk defa Türkiye'yi temsil edeceğini vurgulayan Kamer, şu değerlendirmede bulundu:

"Kadın voleybol takımımız milyonlara, ülkemize büyük bir onur yaşattı. Aynı zamanda bütün milli takımla beraber bunu oluşturan federasyona, teknik heyete, hepsine şükranlarımı sunuyorum. Kadın voleybolun ülkemizde değer görmesi, bu izleyici sayısına gelmesi ve dünyada söz sahibi olması Fenerbahçe'nin başlattığı bugüne benzer bir organizasyonla oldu. Fenerbahçe'yle beraber diğer kurumlar, diğer takımlar aynı şekilde voleybola önem vermeye başladı ve bugün dünyada söz sahibi olan bir voleyboldan bahsediyoruz. Biz Fenerbahçe Kulübü olarak kadın futbolu da aynı gözle başlatıyoruz, aynı gözle bakıyoruz. Fenerbahçe'miz geçen sene şampiyon oldu. Taraftarlara özel takım oluşturuyoruz. Taraftarlardan destek bekliyoruz. Taraftarların katılımını bekliyoruz. Özellikle voleybolda biz 300-500 kişiye oynarken bugün milyonlara oynar hale geldik. Aynı sevgiyi, desteği ve heyecanı biz taraftarlarımızdan bekliyoruz."

İşbirliğinin bütün maddi yükümlülüğünün arsaVev ait olduğunun altını çizen Kamer, "Aslen bu bir sponsorluk değil. Fenerbahçe kulübü olarak biz oraya her türlü desteği vereceğiz ama maddi sorumluluğu tamamen arsaVev'de olacak. Yönetim olarak da icrada da kendileri yönetecekler. Biz daha fazla denetim ve destek noktasında yardımcı olacağız. Dolayısıyla sponsorluğun ötesinde bütün mali yükümlülüğü arsaVev'e ait olmak üzere geliştirecek ve dünyaya taşıyacak." diye konuştu.

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FERİDUN GEÇGEL: TÜRKİYE'DE ÖRNEK OLACAK YENİ BİR MODEL HAYATA GEÇİRİYORUZ

Fenerbahçe Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Feridun Geçgel ise ekonomik olarak daha da güçlü ve emin adımlar atma zamanının geldiğini belirterek "arsaVev ile işbirliğinin karşılığını şampiyon olarak aldık. Bu kapsamda arsaVev kadın futbol takımımızın tüm mali sorumluluğunu üstlenerek değer ortağı modelimize en güçlü paydaşlardan biri oluyor. Bu bir sponsorluk değil, bir değer ortağı modelidir. Kalıcı sportif başarı, güçlü ekonomik yapıyla mümkündür. Birlikte değer üreten ortaklıklar kuruyoruz. Kadın futboluna Türkiye'de örnek olacak yeni bir model hayata geçiriyoruz. Amacımız yalnızca bugünü değil, geleceği de inşa etmektir. Amacımız yalnızca başarılı bir takım oluşturmak değil, kendi ekonomi gücünü üreten sürdürülebilir kadın futbol modeli de inşa etmektir." ifadelerini kullandı.

CEM ERGÜVEN: BÜYÜYORUZ, GÜÇLENİYORUZ

Cem Ergüven de yeni sezona hazır olduklarını belirtti.

Sarı-lacivertli takıma çok iyi takviyeler yaptıklarını dile getiren Ergüven, "Sezona hazır olduğumuza inanıyorum. İnanmak işin yarısı. Romanya şampiyonunu 5-0 yendik. Bugün hazırlık maçımız var. 5 Ağustos'ta Belçika'da ilk maçımızı oynayacağız, 8 Ağustos'ta ise birincilik için sahaya çıkacağız. Onun sonucuna göre Avrupa yolculuğumuz devam edecek. Çok iyi transferler yaptık. Büyüyoruz, güçleniyoruz. Kızlarımız inançlı, hocamız inançlı, bunu başaracağımızı düşünüyoruz. Son üç transferimizle yabancı transferlerini tamamlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.