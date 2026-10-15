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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi İspanya Arda Güler İspanya'yı salladı: Real Madrid'e hayat verdi!

        Arda Güler İspanya'yı salladı: Real Madrid'e hayat verdi!

        Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Roma, sahasında konuk ettiği Real Madrid'e 3-1 karşı 3-1 öndeyken 83. dakikadan itibaren yediği gollerle 4-3 kaybetti. Son 2 golde asisti yapan Arda maça damga vurdu. Milli yıldıza İspanya basınında övgü yağdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Ekim 2026 - 12:38 Güncelleme:
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        Real Madrid deplasmanda Roma'yı 3-1 geriden gelerek tarihi bir geri dönüşle yenerken, son iki yaratıcısı da Arda Güler oldu. Kornerlerden açtığı ortalarla arkadaşlarına attırdığı gollerle maçı çeviren isim olarak lanse edilen Türk futbolcuya İspanya basınında övgü yağdı.

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        "REAL MADRID'E HAYAT VERDİ"

        MARCA: "Arda Güler, Mourinho'nun Madrid'ine hayat verdi. Yedek kulübesinde başlayan Güler'in oyuna girmesi, maçın gidişatını kökten değiştirdi. Güler'in sol ayağı üç mucize gerçekleştirdi, kullandığı üç korner vuruşu geri dönüşü sağladı. Arda sahada olunca Real Madrid bambaşka bir takım oluyor."

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        "OYUNA GİRMESİYLE HER ŞEY DEĞİŞTİ"

        AS: "Güler ve 10 kişi daha. Arda Güler'in oyuna girmesiyle her şey değişti. Türk oyuncu sahaya özgüvenle çıktı ve takım topa sahip olma yoluyla ritmini buldu. Fiziksel olarak bitkin bir rakibe karşı Arda maça damgasını vurdu ve muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Sezonun bu aşamasında yedek kulübesinde oturmasının, teknik direktör dışında herkesin gördüğü bir haksızlık olduğunu açıkça ortaya koydu. O, kadrodaki en iyi yaratıcı orta saha oyuncusu ve yedek kulübesinde oturmasının tek açıklaması, soyunma odasındaki hiyerarşiyi korumak olabilir."

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        "GERİ DÖNÜŞÜN ORGANİZATÖRÜ"

        SPORT: "Arda Güler ve dışlanmışlar Roma'da Mourinho'yu kurtardı. Madrid, teknik direktörünün felaketle sonuçlanan ilk planına rağmen, sonradan oyuna girenlerle Avrupa'da yaşanabilecek bir trajediden geri dönüş sağladı. Real Madrid, Roma karşısındaki geri dönüşlü galibiyetle Şampiyonlar Ligi'ndeki destansı formuna geri döndü. Güler geri dönüşün organizatörüydü."

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        "LAZER HASSASİYETİNDEKİ KÖŞE VURUŞLARI"

        EL PAIS: "Arda Güler'in lazer hassasiyetindeki köşe vuruşlarından yedi dakikada üç gol doğdu. Güler, Endrick ve Espi, yedek kulübesinden oyuna girerek, rakibin ezdiği ve cansızlaşan Real Madrid'i yeniden canlandırdı. Unutulmuşlar kulübü, Madrid'i Roma karşısında kurtardı."

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        "UNUTULMAZ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI"

        OK DIARIO: "Şampiyonlar Ligi maçı öncesi Arda Güler'in ilk 11'de yer almaması en önemli gelişmeydi. Güler son lig maçında iyi bir performans sergilemesine rağmen Mourinho başka isimleri tercih etti ve Türk oyuncuyu bu sezon üçüncü kez yedek kulübesine oturttu. Endrick ve Arda Güler'in oyuna girmesi Mourinho'nun takımının Roma'da unutulmaz bir başarıya imza atmasında belirleyici oldu. Yaratıcı oyuncu yokluğunda Güler, takımın sınırlı hücum oyununu geliştirmeye yardımcı oluyor."

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        "OYUNA GİRİNCE GİDİŞAT DEĞİŞTİ"

        MUNDO DEPORTIVO: "Real Madrid'e geri dönüş zaferini getiren üç golün de pasları Arda Güler'den geldi. Duran toplardan gelen üç gol, Madrid'e galibiyeti getirdi. Mourinho, etkisiz Vinicius ve Dumfries'i oyundan alıp yerlerine Endrick ve Arda Güler'i sokunca gidişat değişti."

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