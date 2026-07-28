Beşiktaş, Brezilyalı stoper Leo Pereira'ya talip oldu

ÖNDER ÖZEN AÇIKLADI

Öte yandan Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Leo Pereira ile ilgili açıklama yaptı. Basın toplantısında konuşan Özen, "Leo Pereira, listemizde olabilecek oyunculardan bir tanesi. Hocanın önceden çalıştığı isimler de var. Onunla da belli bir aşamaya gelindi." dedi.