Beşiktaş, Brezilyalı stoper Leo Pereira'ya talip oldu
Yeni sezon öncesi transfer döneminin hareketli takımlarından biri olan Beşiktaş, Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen 30 yaşındaki stoper oyuncusu Leo Pereira'yla ilgileniyor. Siyah Beyazlılar'ın defans oyuncusu için 10 milyon Euro'luk teklifte bulunduğü öne sürüldü. İşte detaylar...
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına yapılacak takviye için çalışmalarına devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, Flamengo forması giyen 30 yaşındaki stoper Leo Pereira için resmi teklifini sundu.
BEŞİKTAŞ'TAN 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF
Brezilyalı gazeteci Venê Casagrande'nin haberine göre Beşiktaş, Leo Pereira için Flamengo'ya 10 milyon Euro'luk resmi teklif iletti.
Siyah-beyazlıların, Brezilya kulübünün yanıtını beklediği aktarıldı.
ÖNDER ÖZEN AÇIKLADI
Öte yandan Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Leo Pereira ile ilgili açıklama yaptı. Basın toplantısında konuşan Özen, "Leo Pereira, listemizde olabilecek oyunculardan bir tanesi. Hocanın önceden çalıştığı isimler de var. Onunla da belli bir aşamaya gelindi." dedi.
SOL STOPERDE OYNUYOR
Leo Pereira, ağırlıklı olarak sol stoper pozisyonunda görev yapıyor. Sol ayağını etkili kullanan 1,89 metre boyundaki futbolcu, geriden yaptığı paslar ve hava toplarındaki performansıyla öne çıkıyor.
2020 yılından bu yana Flamengo forması giyen Pereira'nın piyasa değerinin 12 milyon Euro olduğu belirtildi.
FLAMENGO'DA BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTU
Brezilyalı futbolcu, Flamengo formasıyla 2 lig şampiyonluğu, 2 Brezilya Süper Kupası, 1 Sudamericana, 2 Libertadores ve 3 Brezilya Kupası kazandı.
Beşiktaş'ta daha önce Ronaldo, Zago ve Marcelo gibi Brezilyalı stoperler forma giymiş ve kazanılan şampiyonluklarda rol oynamıştı.