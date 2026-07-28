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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş, Brezilyalı stoper Leo Pereira'ya talip oldu

        Beşiktaş, Brezilyalı stoper Leo Pereira'ya talip oldu

        Yeni sezon öncesi transfer döneminin hareketli takımlarından biri olan Beşiktaş, Brezilya ekibi Flamengo'da forma giyen 30 yaşındaki stoper oyuncusu Leo Pereira'yla ilgileniyor. Siyah Beyazlılar'ın defans oyuncusu için 10 milyon Euro'luk teklifte bulunduğü öne sürüldü. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Temmuz 2026 - 01:37 Güncelleme:
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        Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, savunma hattına yapılacak takviye için çalışmalarına devam ediyor.

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        Siyah-beyazlılar, Flamengo forması giyen 30 yaşındaki stoper Leo Pereira için resmi teklifini sundu.

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        BEŞİKTAŞ'TAN 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF

        Brezilyalı gazeteci Venê Casagrande'nin haberine göre Beşiktaş, Leo Pereira için Flamengo'ya 10 milyon Euro'luk resmi teklif iletti.

        Siyah-beyazlıların, Brezilya kulübünün yanıtını beklediği aktarıldı.

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        ÖNDER ÖZEN AÇIKLADI

        Öte yandan Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Leo Pereira ile ilgili açıklama yaptı. Basın toplantısında konuşan Özen, "Leo Pereira, listemizde olabilecek oyunculardan bir tanesi. Hocanın önceden çalıştığı isimler de var. Onunla da belli bir aşamaya gelindi." dedi.

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        SOL STOPERDE OYNUYOR

        Leo Pereira, ağırlıklı olarak sol stoper pozisyonunda görev yapıyor. Sol ayağını etkili kullanan 1,89 metre boyundaki futbolcu, geriden yaptığı paslar ve hava toplarındaki performansıyla öne çıkıyor.

        2020 yılından bu yana Flamengo forması giyen Pereira'nın piyasa değerinin 12 milyon Euro olduğu belirtildi.

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        FLAMENGO'DA BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞTU

        Brezilyalı futbolcu, Flamengo formasıyla 2 lig şampiyonluğu, 2 Brezilya Süper Kupası, 1 Sudamericana, 2 Libertadores ve 3 Brezilya Kupası kazandı.

        Beşiktaş'ta daha önce Ronaldo, Zago ve Marcelo gibi Brezilyalı stoperler forma giymiş ve kazanılan şampiyonluklarda rol oynamıştı.

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