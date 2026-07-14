Beşiktaş ile Galatasaray, Arthur Theate'i gözüne kestirdi

BEŞİKTAŞ'TAN İLK TEMAS

Beşiktaş, Eintracht Frankfurt forması giyen 26 yaşındaki Belçikalı stoperi kadrosuna katmak istiyor.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Bşeiktaş, Theate transferi için ilk temaslara başladı. Beşiktaş'ın, bu transfer için Bayer Leverkusen ile rekabet halinde olduğu yazıldı.