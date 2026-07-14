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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Beşiktaş Beşiktaş ile Galatasaray, Arthur Theate'i gözüne kestirdi

        Beşiktaş ile Galatasaray, Arthur Theate'i gözüne kestirdi

        Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş ile Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Arthur Theate'i kadrosuna katmak istiyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Temmuz 2026 - 14:21 Güncelleme:
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        Beşiktaş ve Galatasaray, transfer döneminde Arthur Theate için karşı karşıya gelebilir.

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        BEŞİKTAŞ'TAN İLK TEMAS

        Beşiktaş, Eintracht Frankfurt forması giyen 26 yaşındaki Belçikalı stoperi kadrosuna katmak istiyor.

        Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Bşeiktaş, Theate transferi için ilk temaslara başladı. Beşiktaş'ın, bu transfer için Bayer Leverkusen ile rekabet halinde olduğu yazıldı.

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        GALATASARAY DA TAKİPTE

        Galatasaray da savunma hattında yaşanabilecek bir ayrılığa karşı Theate'nin durumunu yakından takip ediyor.

        Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Theate, savunma performansının yanı sıra 1 gol attı ve 1 asist yaptı.

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        SÖZLEŞMESİ, PİYASA DEĞERİ

        Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Arthur Theate'nin, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

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