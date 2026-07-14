Beşiktaş ile Galatasaray, Arthur Theate'i gözüne kestirdi
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş ile Galatasaray, Alman ekibi Eintracht Frankfurt forması giyen Arthur Theate'i kadrosuna katmak istiyor.
Giriş: 14 Temmuz 2026 - 14:21 Güncelleme:
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Beşiktaş ve Galatasaray, transfer döneminde Arthur Theate için karşı karşıya gelebilir.
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BEŞİKTAŞ'TAN İLK TEMAS
Beşiktaş, Eintracht Frankfurt forması giyen 26 yaşındaki Belçikalı stoperi kadrosuna katmak istiyor.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Bşeiktaş, Theate transferi için ilk temaslara başladı. Beşiktaş'ın, bu transfer için Bayer Leverkusen ile rekabet halinde olduğu yazıldı.
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GALATASARAY DA TAKİPTE
Galatasaray da savunma hattında yaşanabilecek bir ayrılığa karşı Theate'nin durumunu yakından takip ediyor.
Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 33 maçta süre bulan Theate, savunma performansının yanı sıra 1 gol attı ve 1 asist yaptı.