Galatasaray'ın rakibi Erzurumspor FK!
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta sahasında 2 puan bırakan sarı-kırmızılılar, ligin yeni ekibini mağlup ederek yara sarmak istiyor...
Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Erzurumspor FK'ye konuk olacak.
Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona iç sahada Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak başladı.
5 sezonun ardından Süper Lig'e dönen Erzurumspor FK ise ilk hafta Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-0 yenildi.
SON 2 DEPLASMANDA MAĞLUP OLDU
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçından yenilgiyle ayrıldı.
Geçen sezon 32. haftada Samsunspor'a 4-1 ve 34. haftada da Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, böylece ligde konuk olduğu son iki maçtan puan alamadan döndü.
GEÇEN SEZON TÜM MAĞLUBİYETLER DEPLASMANDA
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de geçen sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasmanda yaşadı.
Geçen sezon dış sahadaki 17 lig maçında 11 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken, 16 kez topu ağlarından çıkardı.
Galatasaray, 2025-2026 sezonunda ligde Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Samsunspor ve Kasımpaşa'ya yenildi.
ERZURUMSPOR FK İLE 5. RANDEVU
Galatasaray, Süper Lig'de Erzurumspor FK ile 5. kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı takım, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.
İki takım, ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, 2020-2021 sezonunda ise dış sahadaki maçı 2-1 kazanırken, İstanbul'da da rakibini 2-0 yendi.
Toplamda rakibinin ağlarını 6 kez havalandıran Galatasaray, 2 golü kalesinde gördü.