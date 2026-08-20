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        Galatasaray'ın rakibi Erzurumspor FK!

        Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, deplasmanda Erzurumspor FK ile karşı karşıya gelecek. İlk maçta sahasında 2 puan bırakan sarı-kırmızılılar, ligin yeni ekibini mağlup ederek yara sarmak istiyor...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20 Ağustos 2026 - 15:48 Güncelleme:
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        Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında yarın Erzurumspor FK'ye konuk olacak.

        Erzurum Kazım Karabekir Stadı'ndaki karşılaşma, saat 21.30'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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        Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona iç sahada Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak başladı.

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        5 sezonun ardından Süper Lig'e dönen Erzurumspor FK ise ilk hafta Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-0 yenildi.

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        SON 2 DEPLASMANDA MAĞLUP OLDU

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçından yenilgiyle ayrıldı.

        Geçen sezon 32. haftada Samsunspor'a 4-1 ve 34. haftada da Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, böylece ligde konuk olduğu son iki maçtan puan alamadan döndü.

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        GEÇEN SEZON TÜM MAĞLUBİYETLER DEPLASMANDA

        Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de geçen sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasmanda yaşadı.

        Geçen sezon dış sahadaki 17 lig maçında 11 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takım, söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken, 16 kez topu ağlarından çıkardı.

        Galatasaray, 2025-2026 sezonunda ligde Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Samsunspor ve Kasımpaşa'ya yenildi.

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        ERZURUMSPOR FK İLE 5. RANDEVU

        Galatasaray, Süper Lig'de Erzurumspor FK ile 5. kez karşı karşıya gelecek.

        Sarı-kırmızılı takım, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

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        İki takım, ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

        Sarı-kırmızılı takım, 2020-2021 sezonunda ise dış sahadaki maçı 2-1 kazanırken, İstanbul'da da rakibini 2-0 yendi.

        Toplamda rakibinin ağlarını 6 kez havalandıran Galatasaray, 2 golü kalesinde gördü.

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        #galatasaray
        #erzurumspor fk
        #süper lig
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