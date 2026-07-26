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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray, orta saha oyuncusu Konstantinos Karetsas'ı gündemine aldı

        Galatasaray, orta saha oyuncusu Konstantinos Karetsas'ı gündemine aldı

        Galatasaray, Belçika ekibi Genk'te forma giyen 18 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Konstantinos Karetsas'ı kadrosuna katmak istiyor. Genk'in Yunan orta sahayı satın alma opsiyonuyla kiralamaya sıcak bakmadığı iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26 Temmuz 2026 - 22:00 Güncelleme:
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        Galatasaray'da on numara takviyesi için çalışmalar sürüyor.

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        Yönetim, Bruno Fernandes ve Can Uzun gibi yüksek bonservis ve profilli isimlerin yanı sıra, + 4 yabancı kuralına uyan genç futbolcuları da takip ediyor.

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        Sarı kırmızılılar, Konstantinos Karetsas'ı da listesine ekledi.

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        Genk forması giyen 18 yaşındaki futbolcuyu Borussia Dortmund ve Milan da takip ediyor.

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        Belçika ekibinin, Yunan orta saha için kapıyı 35 milyon avrodan açtığı öğrenildi.

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        Karetsas için girişimde bulunulmadı. Belçika ekibinin genç futbolcusunu satın alma opsiyonlu kiralamaya sıcak bakmadığı öğrenildi.

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        Yunan futbolcu, geçen sezon 49 resmi maçta 3 bin 244 dakika süre buldu. 3 kez fileleri sarsan 18 yaşındaki futbolcu, 18 gol pası verdi.

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